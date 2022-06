Dicke Luft in Heinsberg : Elternvertreter werfen Stadt Versäumnisse beim Corona-Schutz vor

Markus Wolff (links) und Stefan Darius glauben nicht, dass es ausreicht, wenn in den Klassenräumen der Heinsberger Schulen ab und zu einmal durch das Öffnen der Fenster gelüftet werde, um die Raumluft von Viren oder anderen Belastungen zu reinigen. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Elternvertreter aus Heinsberg machen mobil. Sie können nicht verstehen, warum die Stadt nicht bereit ist, in Corona-Zeiten stationäre Lüftungsanlagen an den Schulen zu installieren. In anderen Kommunen des Kreises habe dies schließlich auch geklappt.