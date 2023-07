Suchtberatung in Hückelhoven : Eltern können Kinder nicht aus der Abhängigkeit retten

Gefahren und Suchtpotenzial von Alkohol werden oft verharmlost. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Kreis Heinsberg Auch im Jahr 2022 war Alkoholabhängigkeit für Betroffene der häufigste Grund, die Beratungsstelle für Suchtfragen in Hückelhoven aufzusuchen. Wer kam und warum sich zunächst oft Ernüchterung bei den Ratsuchenden breit machte.

Viele Menschen zahlen für den Konsum von Alkohol einen hohen Preis. 40.000 Männer und Frauen sterben in Deutschland jedes Jahr an Alkoholfolgeerkrankungen. „Das sind deutlich mehr Menschen als jene, die durch Drogenkonsum sterben – doch ist die mediale Aufmerksamkeit bei Drogentoten viel höher“, sagt Marlies Trapp, Leiterin der Beratungsstelle für Suchtfragen in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Region Heinsberg in Kooperation mit dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich.

Alkohol ist gesellschaftlich akzeptiert und der Konsum legal – auch deshalb werden seine Gefahren und das Suchtpotenzial verharmlost. Dass Alkohol aber das Suchtmittel Nummer eins auch im Kreis Heinsberg ist, zeigt die Statistik der Beratungsstelle für das Jahr 2022. „Bei der Verteilung der Hauptdiagnosen in unserer Beratungsstelle liegt Alkohol ganz vorne“, sagt Trapp. Mit 46 Prozent drehte sich fast die Hälfte der Beratungen um das Thema Alkohol und Alkoholmissbrauch. 211 der insgesamt 575 Klienten suchten die Beratungsstelle aufgrund einer Alkoholsucht auf – als Angehörige oder selbst Betroffene.

„Bei illegalen Drogen allerdings überwiegt Cannabiskonsum in unserer Statistik. Bei einer Legalisierung, da bin ich mir sicher, wird sich dieser Anteil nicht reduzieren“, sagt Trapp. 21,7 Prozent beziehungsweise 99 Beratungskontakte wurden aufgrund einer Cannabisabhängigkeit geknüpft.

80 Prozent der Ratsuchenden wagten den Schritt aufgrund ihrer eigenen Suchtmittelproblematik, 20 Prozent waren Bezugspersonen. „Im Unterschied zu den vergangenen beiden Jahren stellten wir fest, dass viel häufiger Eltern wegen ihres Drogen oder Alkohol konsumierenden Kindes – dabei waren es vor allem auch bereits erwachsene Kinder – die Beratung in Anspruch nahmen“, sagt Trapp. Zuvor hätten Partnerinnen und Partner die größte Gruppe innerhalb der Angehörigen ausgemacht, im vergangenen Jahr seien es nur 28,8 Prozent gewesen. Viele von ihnen beließen es dann bei einem Erstgespräch.

„Oft haben Angehörige falsche Erwartungen“, sagt Trapp. Vor allem Eltern kämen häufig in der Hoffnung, die Experten könnten ihnen eine Ad-hoc-Lösung und einen direkten Weg aus der Sucht des eigenen Kindes anbieten. „So einfach ist es aber nicht. Denn der Weg aus der Sucht ist ein langer Prozess, der erfordert, dass die Betroffenen selbst, aber auch ihre Angehörigen etwas in ihrem Leben und an ihrem Verhalten ändern“, erklärt Trapp. Einige verließen die Beratungsstelle dann enttäuscht und meldeten sich erst ein bis zwei Jahre später wieder, wenn die Probleme noch größere Ausmaße angenommen hätten. So blieb es bei 191 Kontakten bei einem Erstgespräch, 384 aller Betroffenen und Angehörigen aber nahmen mehrere Termine mit den Beratern in Anspruch.

„Für die, die unsere Unterstützung länger in Anspruch nehmen möchten, haben wir eine Elterngruppe, die sich 14-tägig trifft“, sagt Trapp. „Fakt ist: Die Eltern können die Kinder nicht allein aus der Sucht befreien, sie können sie nicht retten, sondern die Kinder müssen selbst den Entschluss dazu fassen, gegen die Sucht anzukämpfen“, sagt Trapp. Das sei für viele Angehörige erst einmal eine bittere Erkenntnis.

Marlies Trapp, Leiterin der Beratungsstelle für Suchtfragen zeigt das neue Online-Beratungsangebot. Zu finden ist es auf der Seite der Caritas Heinsberg. Foto: MHA/Nicola Gottfroh

Dennoch könnten die Experten den Eltern eine wertvolle Stütze sein. „Wir haben Konzepte in der Beratung, wie die Eltern selbst wieder Freude am Leben finden, denn oft quälen sich Mütter und Väter der Suchtkranken mit Selbstvorwürfen und geben sich die Schuld an der Abhängigkeit und den Konsequenzen“, sagt Trapp. Das ginge quer durch alle Schichten der Gesellschaft. „Die Eltern sind aber nie schuld. Jeder hat auf seine Weise sein Bestes gegeben“, betont die Beratungsstellenleiterin.

Alkoholkranke Eltern

Insgesamt lege man in der Beratungsstelle in Hückelhoven großen Wert auf die familienorientierte Suchtarbeit. „Viele Suchtkranke sind Väter und Mütter von minderjährigen Kindern“, sagt Trapp. Im vergangenen Jahr lebten allein 91 minderjährige Kinder in den suchtbelasteten Elternhäusern, die von Trapp und ihrem Team begleitet werden. Zweifellos haben Suchterkrankungen eines oder beider Elternteile maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. „In diesen Elternhäusern gibt es oft mehr Konflikte, Spannungen und häufiger häusliche Gewalt, zudem haben die Kinder selbst ein sechsfach höheres Risiko, später selbst suchtkrank zu leben“, so Trapp.

Darum sei es den Sozialpädagogen in der Beratungsstelle ein besonderes Anliegen, die gesamte Familie im Blick zu halten und passgenaue Hilfen anzubieten. Zu diesen zählt auch das spezielle Gruppenprogramm für selbst betroffene Väter und Mütter. „Im Training werden Auswirkungen des Konsums auf die Beziehung mit den Kindern erarbeitet und die Ressourcen der Eltern bezüglich Erziehung, Konsequenz und Regeln gestärkt“, verdeutlicht Trapp. Zusätzlich gibt es Angebote wie gemeinsames Spielen und Ausflüge. „Derzeit sind sogar noch Plätze frei, Anmeldungen für das Angebot montags von 10 bis 11.30 sind noch möglich“, wirbt Trapp.