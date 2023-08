Festival in Erkelenz : Das erwartet Sie beim Electrisize 2023

Erkelenz Die letzten Vorbereitungen laufen auf dem Gelände Haus Hohenbusch auf Hochtouren. Am kommenden Wochenende werden rund 40.000 Festivalbesucher erwartet, die sich wieder auf einige Neuerungen freuen dürfen.

Es wird geschraubt, gebohrt und gesägt. Seit vergangenen Montag laufen die Vorbereitungen für das Electrisize-Festival auf Hochtouren. Vom 11. bis zum 13. August verwandelt sich das ehemalige Kreuzherrenkloster Hohenbusch wieder zu einem bunten Party-Gelände. Über 120 nationale und internationale Künstler treten an den drei Tagen auf fünf verschiedenen Bühnen auf.

Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher werden am Wochenende, von Freitag bis Sonntag, erwartet. „Der Samstag steht kurz vor dem Ausverkauf, da haben wir etwa 20.000 Tickets verkauft“, sagt Raphael Meyersieck, Geschäftsführer der Electrisize-Macher „Kulturgarten“. An den anderen beiden Tagen sind noch einige Karten zu haben. Auch wenn das Festival noch nicht ausverkauft ist, sind die Veranstalter mehr als zufrieden mit der Entwicklung. „Der komplette Ausverkauf ist eigentlich gar nicht in Sichtweite gewesen“, sagt Meyersieck. Der Campingplatz mit 3000 Plätzen ist allerdings ausverkauft.

Da während der Corona-Pandemie ein neues Tor auf dem Gelände entstanden ist, hat sich in der Folge die Kapazität der Flucht- und Rettungswege erhöht. Das bedeutet für die Veranstalter: Es dürfen sich mehr Menschen auf dem Festivalgelände aufhalten und dementsprechend auch mehr Karten verkauft werden. „Wir haben gewusst, dass wir in nur zwei Jahren ein solches Wachstum nicht so schnell hinbekommen würden“, sagt Meyersieck und führt fort: „Angesichts der Inflation haben wir unsere Ziele für die diesjährige Ausgabe sogar heruntergeschraubt.“

Doch trotz der Inflation und des mäßigen Wetters im vergangenen Juli erreicht das Electrisize, wie bereits von 2019 auf 2022, wieder ein Wachstum von rund 30 Prozent. Woran das liegt, dass das Festival – insbesondere zum Ende hin – so nachgefragt ist, können sich die Veranstalter nicht erklären. Seit Anfang Juli hat der Vorverkauf extrem angezogen und ist seitdem ungebrochen stark, so der Geschäftsführer. „Meine Vermutung ist, dass die Menschen – mit Blick auf die Inflation – nun von Monat zu Monat schauen, wofür sie ihr Geld ausgeben und dementsprechend sich spontan für einen Festival-Besuch entscheiden“, sagt Meyersieck.

Ein weiterer Faktor könnte allerdings auch das Wetter sein, welches sich am kommenden Wochenende doch besser abzeichnet als zunächst vermutet. Eine Schlammschlacht wie beim schleswig-holsteinischen Heavy-Metal-Festival in Wacken, wo die Anfahrt mit dem Auto von den Veranstaltern gestoppt werden musste und die Besucherinnen und Besucher teils knöcheltief im Schlamm standen, wird es beim Electrisize nicht geben. „Die Planung, die seit acht Monaten steht, ist für jegliches Wetter geeignet. Wir haben – mit Blick auf das andauernde regnerische Wetter – nichts mehr nachgeordert. Ich bezweifle auch, dass man noch etwas hätte buchen können“, sagt Meyersieck.

Das Innere der Hardsize-Bühne besteht aus einem aufwendig gestalteten Holzkonstrukt. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Die Veranstalter vom Electrisize sind noch traumatisiert vom Unwetter im Jahr 2014, als ihnen das Festival regelrecht im Starkregen versank und sie versuchten, mit meterdicken Strohschichten des Schlammes Herr zu werden. „Seit dem Unwetter arbeiten wir mit unterschiedlichen Bodenschutzsystemen, damit wir den Untergrund bei den Aufbauarbeiten nicht zerfahren und die Besucherinnen und Besucher auf einem einwandfreien Gelände feiern können“, sagt Raphael Meyersieck und fügt hinzu: „Dies hat einen positiven Nebeneffekt: Durch die Bodenbeläge ist das Gelände seitdem auch barrierefrei.“

Trotz der verregneten Aufbauphase haben sich die Veranstalter erneut kräftig ins Zeug gelegt. „Wir haben hier zwar ein Gelände, das nicht so viel zulässt, aber trotzdem haben wir in diesem Jahr wieder einiges geändert“, sagt der Geschäftsführer vom Kulturgarten. Neben den fünf aufwendig gestalteten Bühnen, die Jahr für Jahr passend zum Ambiente der einzelnen Themenwelten gestaltet werden, gibt es bei der diesjährigen Ausgabe eine etwas besondere Neuheit: einen Supermarkt auf dem Festivalgelände.

Auf dem Campingplatz, der sogenannten „Electricity Campsite“ müssen die Besucherinnen und Besucher sich also nicht mehr zwangsläufig selbst versorgen, sondern können in dem 24 Stunden geöffneten und begehbaren Supermarkt auf knapp 200 Quadratmetern ihre Besorgungen machen. „Ob kühle Getränke, Snacks oder Campingartikel, den Camperinnen und Camper steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung. Das Prinzip ähnelt dem eines gewöhnlichen Supermarkts, man geht rein, legt die Waren in einen Korb und checkt aus“, erklärt Meyersieck das Konzept des Campingstores. Mit einem Unterschied allerdings: Bezahlt wird, wie überall auf dem Festivalgelände, mit Token. Diese können an sogenannte Volt-Stationen gegen Euros eingetauscht werden.

Die einzelnen Bühnenelemente werden mit sogenannten „Cherry Pickern“, Hubarbeitsbühnen, angebracht. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Da es im vergangenen Jahr einige akustische Überschneidungen von Bühnen gegeben hat, haben die Veranstalter die Position der Bühnen noch einmal überarbeitet. Die Hauptbühne ist im Vergleich zum Vorjahr mit einer Bühnenhöhe von 23 Metern und einer Breite von 52 Metern etwas größer geworden. „Das ist schon etwas überdimensioniert“, sagt der Geschäftsführer, der mit Humor die Größe im Verhältnis zur Anzahl der schätzungsweise 10.000 Personen setzt.