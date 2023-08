Electrisize 2023 : Was man übers Electrisize-Festival wissen muss

Die Vorbereitung laufen auf Hochtouren: Auch in diesem Jahr werden rund 40.000 Besucherinnen und Besucher auf Haus Hohenbusch erwartet. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Erkelenz Das Electrisize-Festival steht in den Startlöchern. Vom 11. bis zum 13. August verwandelt sich Haus Hohenbusch wieder zu einem bunten Party-Gelände. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Spektakuläre Bühnen, energiereiche Rhythmen und Feierlaune pur: Das Electrisize-Festival steht in den Startlöchern. Vom 11. bis zum 13. August verwandelt sich das ehemalige Kreuzherrenkloster Hohenbusch wieder zu einem bunten Party-Gelände. Über 120 nationale und internationale Künstler treten an den drei Tagen auf fünf verschiedenen Bühnen auf. Die Veranstalter des Festivals erwarten rund 40.000 Besucherinnen und Besucher auf Haus Hohenbusch.

Was ist das Electrisize?

Das Electrisize ist ein dreitägiges Festival im Bereich der elektronischen Tanzmusik. Vor fünf aufwendig gestalteten Bühnen, die Jahr für Jahr passend zum Ambiente der einzelnen Themenwelten gestaltet werden, feiern die Besucherinnen und Besucher zu Musik aus den Genres EDM, Techno, Hardstyle und Partyhits.

Sein Debüt erlebte das Festival am 15. August 2009 im Erkelenzer „Lahey-Park“. Damals traten sieben Künstler vor rund 400 Partygängern auf. Seither entwickelte sich das Festivalgelände immer stetig weiter und zog zahlreiche nationale sowie internationale Künstler in die Region. Zur wohl berühmtesten Verpflichtung gehört der schwedische DJ Avicii, der für die Ausgabe 2010 des Festivals nach Erkelenz anreiste. Seit 2013 hat das Electrisize nun einen festen Standort: in der Gartenanlage eines ehemaligen Klosters der Kreuzherren.

Heute zählen zu dem Festival nicht nur die musikalischen Auftritte, sondern auch der Campingplatz, die Foodcourts, die Hängemattendörfer sowie weitere neue Aktionsflächen.

Wann findet das Festival statt?

Wie bereits im Vorjahr findet das Electrisize auch in diesem Jahr an insgesamt drei Festivaltagen statt: vom Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August. Der Campingplatz ist sogar ganze vier Tage geöffnet und bereits ab Donnerstag, 10. August, zugänglich. Das Festivalgelände selbst ist an folgenden Zeiten geöffnet: am Freitag von 16 bis 4 Uhr, am Samstag, von 14 bis 2 Uhr und am Sonntag, von 14 bis 23 Uhr.

Wo findet das Festival statt und wie viele Bühnen gibt es?

Nachdem das Electrisize zunächst vier Jahre an unterschiedlichen Standorten stattgefunden hat, gastiert das Festival nun seit 2013 im ehemaligen Kreuzherrenkloster Hohenbusch, heute als Haus Hohenbusch bekannt. Das Gelände befindet sich auf der K29, in der Nähe der Autobahn 46.

Dort treten rund 120 Künstler auf fünf unterschiedlichen Bühnen auf, die sich über das gesamte Gelände erstrecken. Neben der Electrisize Mainstage, die vor dem gut erhaltenen Herrenhaus steht, gibt es weiterhin eine etwas kleinere Bühne: Tapuya. Auf der Hardsize Factory kommen Hardstyle-Fans auf ihre Kosten.

Nach langer Corona-Pause ist die Feierlaune im vergangenen Jahr besonders groß gewesen. Foto: MHA/Robert Wirtz

Neu ist in diesem Jahr der Turbo Beach Club. Unter dem offenen Zelt können sich die Besucherinnen und Besucher hier vor allem auf Partymusik freuen. Auf der Campsite findet jeden Abend die Silent Disco Afterparty statt. Welche Musik über die Kopfhörer laufen, können die Festivalgänger anhand von drei unterschiedlichen Kanälen selbst entscheiden. Alle Bühnen werden an den jeweiligen drei Tagen mit Musik bespielt, lediglich auf der Tapuya-Stage findet nur Freitag und Samstag Programm statt.

Welche Künstler treten auf dem Festival auf?

Rund 120 Künstler treten auf dem Electrisize-Festival in Erkelenz auf. Jubiläum auf der Hauptbühne feiert in diesem Jahr Tujamo. 2013 gab der deutsche DJ und Produzent sein Mainstage-Debüt, seitdem ist der 35-Jährige Stammgast beim Electrisize. Ebenfalls wieder dabei sind Harris & Ford, die als österreichisches Duo die Mainstage am Freitagabend beleben werden. House-Fans werden währenddessen beim Debüt vom deutschen Künstler Plastik Funk auf ihre Kosten kommen. Mit D-Block & S-te-Fan, Ran-D oder SoundRush kommen auch die vielen Hardstyle-Fans – vor allem am Sonntag – auf ihre Kosten. Die Techno- und Tech-House-Stage Tapuya füllt sich am Freitag und Samstag mit hochkarätigen Künstlern wie A.N.A.L., Kerstin Eden oder Pappenheimer. Für besondere und abwechslungsreiche Partystimmung sorgen auf der Turbo-Bühne unter anderem Ikke Hüftgold, Kasalla und die Räuber.

Gibt es noch Tickets und wo gibt es diese zu kaufen?

Knapp über 90 Prozent der Tickets sind bereits verkauft worden. Abgesehen von den VIP-Tickets sind in den meisten Kategorien aber noch Karten zu haben. Ein Tagesticket kostet zwischen 39 und 89 Euro, Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren zahlen am Sonntag allerdings nur 9,90 Euro. Karten für das diesjährige Electrisize-Festival gibt es ausschließlich online im offiziellen Electrisize-Ticketshop unter electrisize.de. Von einem Kauf über andere Webseiten raten die Veranstalter dringend ab. Wer sein Ticket jedoch wieder loswerden will, kann dieses über die Wiederverkaufsseite des Festivals unter resale.seetickets.com/electrisize-23 tun.

Kostenlos auf das Electrisize-Festival?

Kulturpass Ein Budget für kulturelle Angebote Der Kulturpass ist ein Projekt der Bundesregierung, um junge Menschen für Kunst, Kultur und die Veranstaltungslandschaft zu begeistern. Alle Jugendlichen, die in Deutschland leben und im Jahr 2005 geboren wurden, erhalten daher in diesem Jahr zu ihrem Geburtstag ein persönliches Budget von 200 Euro. Dieses können sie mit ihrem Ausweis auf der entsprechenden App einlösen. Ob für Kino-, Museums- und Theaterbesuche oder für den Kauf von Büchern und Platten: Wofür sie das Budget einlösen, können die Jugendlichen selbst entscheiden.

Durch den Kulturpass der Bundesregierung haben alle Jugendlichen, die in Deutschland leben und im Jahr 2005 geboren wurden, die Möglichkeit, das Electrisize in diesem Jahr kostenlos zu erleben. Dafür müssen sie sich auf der Kulturpass-App oder -Webseite einloggen und im Verzeichnis nach „Electrisize“ suchen. Mit dem Guthaben von 200 Euro können sich die Jugendlichen dann das gewünschte Ticket kaufen. Zusätzlich zu den normalen Ticketkategorien gibt es außerdem diverse Kulturpass-Deals: Für 200 Euro gibt es ein Ticket für das gesamte Wochenende samt Camping oder zwei Tickets, ebenfalls für das gesamte Wochenende allerdings ohne Camping.

Dürfen unter 18-Jährige auf das Gelände?

Am letzten Tag dürfen auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren das Electrisize-Gelände erkunden. Unter 16-Jährige können in Begleitung der Eltern oder einer erziehungsberechtigten Person am Festival teilnehmen. Besucher über 16 Jahren dürfen Sonntag am Festival sogar ohne Begleitung oder Muttizettel teilnehmen, da das Festival an diesem Tag vor Mitternacht endet. Durch die frühere Schließung um 23 Uhr können Schüler, Studierende sowie Berufstätige den kompletten Tag noch mitnehmen.

Gut besucht sind im vergangenen Jahr auch die Essensmeilen gewesen. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Wie kommt man auf das Festivalgelände?

Die K29 vor dem Festivalgelände ist für den Verkehr von Freitagmittag bis Montagmittag gesperrt. Für die Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto zum Electrisize anreisen, stehen zahlreiche kostenpflichtige Parkplätze vor Ort zur Verfügung. Um Wartezeiten und Verkehrseinschränkungen zu vermeiden, empfehlen die Veranstalter, das Parkticket vorab online zu buchen.

Mit kostenlosen Shuttlebussen, die vom Erkelenzer Bahnhof zum Festivalgelände fahren, soll allen Festivalgängern eine einfache und nachhaltige An- und Abreise ermöglicht werden. Am Freitag fährt der Bus ab 15.10 Uhr bis 3.45 Uhr, am Samstag ab 13.10 Uhr bis 2.15 Uhr und am Sonntag ab 13.10 Uhr bis 23.15 Uhr.