Deutschlandticket : Einführung soll auch Schülern in Heinsberg Vorteile bringen

Das neue Deutschlandticket soll auch Schülerinnen und Schüler in Heinsberg noch mehr an den ÖPNV heranführen durch eine bundesweite Nutzungsmöglichkeit. Foto: Nicola Gottfroh

Heinsberg Die Schülerinnen und Schüler in Heinsberg sollen nun auch in den Genuss des Deutschlandtickets kommen, das zum 1. Mai von den Verkehrsunternehmen eingeführt wurde. Wir erklären die Modalitäten.

Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Es soll die Nutzung von Bus, Bahn oder Straßenbahn in der Bevölkerung noch attraktiver machen. Auch oder vor allem der Umwelt zuliebe. Das erst kürzlich in den Verkehr gebrachte Deutschlandticket ist personengebunden, nicht übertragbar, grundsätzlich digital und gilt deutschlandweit für Fahrten 2. Klasse in allen Nahverkehrsmitteln. Im Allgemeinen kostet es 49 Euro monatlich. Mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 soll das Deutschlandticket nun auch im Schülerverkehr eingeführt werden, um möglichst vielen Schülern einen kostengünstigen Zugang zum ÖPNV mit bundesweiter Nutzung zu ermöglichen.

„Die Schülerjahreskarten sollen durch das neue Deutschlandticket abgelöst werden“, erläutert Heinsbergs Bürgermeister Kai Louis. Insgesamt gebe es derzeit an den Grundschulen der Kreisstadt 1547 Schülerinnen und Schüler, an der Gesamtschule 1137 und an der Realschule 896. Bislang hätten 191 Grundschüler als Anspruchsberechtigte eine Schülerjahreskarte, 394 an der Gesamtschule und 619 an der Realschule. 1356 Grundschüler seien potenzielle Selbstzahler, ebenso 743 Gesamtschüler, von denen 589 aus der Stadt Heinsberg stammten, 101 aus Waldfeucht und 53 aus sonstigen Kommunen. Die 277 Selbstzahler der Realschule stammten hingegen allesamt aus Heinsberg.

Das Selbstzahlerticket werde auf Vorschlag der Verwaltung zunächst nur für die Schüler der weiterführenden Schulen, also Realschule und Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht, angeboten, so Louis, „da der Nutzen des Tickets für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in der Altersklasse sechs bis zehn als gering eingestuft wird“. Eine eventuelle Ausweitung des Selbstzahlertickets für die Grundschulen zu einem späteren Zeitpunkt solle von den Erfahrungswerten und von der Sicherstellung der Finanzierung abhängig gemacht werden. Die Kommunen des Kreises konnten sich für unterschiedliche Varianten der Einführung entscheiden und haben davon auch Gebrauch gemacht.

Laut West Verkehr GmbH kann sich durch eine Ablösung der Schülerjahreskarten eine Ersparnis von rund 175.000 Euro für den Haushalt der Stadt Heinsberg ergeben. Mit dieser Ersparnis können etwa 730 potenzielle Selbstzahler finanziert werden, ohne dass es für die Stadt im Vergleich zum derzeitigen Aufwand zu Mehrkosten komme, erklärt Louis.

Die Dringlichkeitsentscheidung, zu der alle Fraktionsvorsitzenden per Unterschrift ihre Zustimmung erteilt haben, sieht vor, dass für alle anspruchsberechtigten Schüler der Realschule das Deutschlandticket zum Preis von 49 Euro finanziert wird. Für alle nicht-anspruchsberechtigten Realschüler, die das Deutschlandticket als Selbstzahler erwerben möchten, zahlt die Stadt als freiwillige Leistung einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 20 Euro. In Abstimmung mit dem Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht wird für alle anspruchsberechtigten Schüler der Gesamtschule das Deutschlandticket zum Preis von 49 Euro monatlich eingeführt, allerdings aus dem Haushalt des Zweckverbandes finanziert.

Schüler bekommen einen Zuschuss