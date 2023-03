Gesamtschule in Oberbruch : Eine Million Euro für neue Schultoiletten

Sanierungsbedarf: Die Toiletten an der Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht in Oberbruch sind in schlechtem Zustand. Das soll sich grundlegend ändern. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Heinsberg-Oberbruch Die rund 50 Jahre alten Schultoiletten waren für Schüler und Eltern an der Gesamtschule in Oberbruch zuletzt ein großes Ärgernis. Jetzt kommt Bewegung in die Angelegenheit. Die Stadt Heinsberg will die sanitären Anlagen für eine Million Euro sanieren.