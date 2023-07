Tour de Rur : Eine Fahrradtour entlang der Schönheiten unserer Region

Andrea Axer, stellvertretende Bürgermeisterin von Hückelhoven, schwenkte gut gelaunt die Startflagge und schickte die Teilnehmer der Tour de Rur 2023 auf den Rundkurs. Foto: Dettmar Fischer

Hückelhoven Die Tour de Rur ist eine lieb gewonnene Tradition, bei der dieses Mal trotz unsicheren Wetters rund 200 Fahrradfahrer mitmachten. Abgehängt wurde auf der Strecke niemand.

Mit rund 200 Teilnehmern war die Tour de Rur auch in diesem Jahr wieder eine gesellige Veranstaltung, die nichts an Beliebtheit eingebüßt hat. Die Werbegemeinschaft Hückelhoven bietet diese Fahrradtour entlang der Schönheiten unserer Region schon so lange an, dass so genau kaum noch jemand weiß, wann die erste Tour stattfand. 35 Jahre können es locker sein. Ein Teilnehmer erinnerte sich noch daran, dass er mit dem damaligen Hückelhovener Bürgermeister Oskar Ramöller, der von Mai 1990 bis September 1999 die Geschicke der ehemaligen Zechenstadt in Händen hielt, auf Tour gegangen war.

Bei der Tour de Rur handelt es sich also um eine liebgewonnene Tradition, die die Teilnehmer der 2023er-Tour auch bei unsicheren Wetterverhältnissen nicht verpassen wollten. Schließlich passt bei der Tour de Rur alles perfekt zusammen. Die Werbegemeinschaft mit Monika Schmitz-Schibbe an der Spitze sorgt stets dafür, dass alle Rahmenbedingungen so gesteckt sind, dass sich die Teilnehmer wohl und gut aufgehoben fühlen. Die Tourstrecke wird von Martin Höffgen gut vorbereitet.

Monika Schmitz-Schibbe verwies bei der Begrüßung der gut ausgerüsteten Radler auf dem Breteuilplatz im Herzen von Hückelhoven darauf, dass es sich bei der Tour de Rur um eine touristisch angelegte Radtour handle, bei der jeder Teilnehmer so schnell oder langsam fahren solle, wie es ihm guttue. Für alle Nachzügler, die vielleicht den Anschluss mal verpassen, fuhr der Geschäftsführer der Werbegemeinschaft, Ralf Sester, hinter dem Teilnehmerfeld her und sammelte die Nachzügler ein.

Die Startflagge schwenkte bestens gelaunt die stellvertretende Bürgermeisterin Andrea Axer. Über die Parkhofstraße bewegten sich dann nach und nach die Radler in Richtung des ersten Knotenpunkts und gelangten dank der mitgelieferten Tourkarte problemlos zur Kirche in Myhl, wo links abgebogen wurde. Zur Tradition gehört es auch, dass bei einer Sehenswürdigkeit der Region ein Zwischenstopp eingelegt wird. In diesem Jahr machte die Tour Station an der romanischen Kirche St. Martin in Orsbeck, deren älteste Teile aus dem 10. Jahrhundert stammen.