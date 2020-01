Kostenpflichtiger Inhalt: Rinderherpes in der Region : Ein Virus, geschlachtete Kühe und viel Protest

Nachdem die Tiere von Karl-Heinz Krebs 2018 wegen Rinderherpes getötet werden mussten, zog ein paar Monate später die neue Herde ein. Inzwischen leben 260 Tiere im Stall. In Aachen gibt es neue Fälle der Virus-Erkrankung. Foto: Marie Eckert

Kreis Heinsberg Weil in Aachen drei Fälle von Rinderherpes aufgetreten sind, drohen dort Rindertötungen. Der Heinsberger Landwirt Karl-Heinz Krebs will mit Kollegen und der Initiative „Freie Bauern“ am Sonntag dagegen protestieren.