Ein Preisvergleich : So teuer ist der Freibad-Besuch im Kreis Heinsberg

War den Tagesstrand vom Amici Beach Club am Effelder Waldsee genießen möchte, muss 5,50 Euro an der Kasse zahlen. Foto: SSV/Helmut Preuß

Kreis Heinsberg Bundesweit ist der Sprung ins kühle Nass in diesem Sommer teurer geworden. Unsere Redaktion hat geschaut, wo im Kreisgebiet der Eintritt besonders günstig ist und welche Kommune ihre Preise angezogen hat.

In den Sommerferien suchen viele Daheimgebliebenen im Freibad nach einer Abkühlung. Doch an der Kasse gibt es in diesem Sommer oftmals ein böses Erwachen: Der Sprung ins kalte Nass ist teurer geworden. Wie das Statistische Landesamt berichtet, sind die Eintrittspreise für Schwimmbäder in Nordrhein-Westfalen zwischen Juni 2022 und Juni 2023 um 6,4 Prozent gestiegen. Unsere Redaktion hat daher einmal geschaut, wie teuer der Freibad-Besuch aktuell im Kreis Heinsberg ist.

Freibad Kapbusch

Hückelhoven hat bereits Anfang des Jahres die Preise im städtischen Schwimmbad angezogen. Seit dem 1. Januar müssen Erwachsene nun statt drei Euro 3,50 Euro zahlen. Das entspricht einer Erhöhung um knapp 17 Prozent. Zuletzt hatte die Stadt die Preise allerdings im Zuge der Einführung des Euros zum 1. Januar 2002 angepasst. Noch bis zum 6. August ist entweder das HÜ-Bad oder das Freibad Kapbusch geöffnet. Ab 25 Grad können Schwimmer ihre Bahnen im Freibad ziehen. Hier liegt der Ticketpreis für Erwachsene bei vier Euro, Kinder zahlen bis 17 Jahre lediglich einen Euro. Es gibt ein Online-Ticketsystem: https://freibad-kapbusch.ticket.io/73x6bxvx/

Freibad Kirchhoven

Das Freibad in Kirchhoven an der Schwimmbadstraße ist seit dem Ende April geöffnet: montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 19 Uhr. Das Tagesticket liegt hier bei sechs Euro für Erwachsene, Kinder müssen drei Euro zahlen. Kreisweit müssen Erwachsene im Freibad Kirchhoven am tiefsten in die Tasche greifen.

Ü-Bad

Diskussionen gab es in den vergangenen Wochen rund um das Übach-Palenberger Freibad. Aufgrund von Personalmangel hatte das Ü-Bad eine Woche lang schließen müssen. Seit vergangenem Sonntag können Bürger wieder von 11 bis 19 Uhr das Freibad an der Dammstraße 79 besuchen. Erwachsene zahlen hier 3,80 an der Kasse, für Jugendliche sind es 2,70 Euro.

Freibad Gangelt

Der Saisonstart im Freibad Gangelt musste aufgrund des kalten Wetters verschoben werden, mittlerweile ist es aber montags, mittwochs und freitags von 6 bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags von 6 bis 20 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 7.30 bis 19 Uhr geöffnet. Tagestickets können nur noch online im Ticketshop gekauft werden: https://shop.ticketingsolutions.de/eventgroups/15-gemeinde-gangelt/1058-gangelter-freibad. Der Preis für Erwachsene liegt bei fünf Euro für die Einzelkarte und 2,50 Euro für Kinder und Jugendliche. Kinder unter vier Jahren kommen kostenlos ins Gangelter Freibad.

Amici Beach am Effelder Waldsee

Der Amici Beach am Effelder Waldsee ist von Mai bis September jeden Tag von 10 bis 19 Uhr bei Tagestemperaturen ab 21 Grad geöffnet. Tickets für den Strand können online gekauft werden (www.amicibeach.com) und kosten für alle Besucher ab vier Jahre 5,50 Euro. Wer zusätzlich den Aqua Park nutzen möchte, zahlt für eine Stunde 12,50 Euro obendrauf.

Erka-Bad

Im beheizten Erkelenzer Bad kommen mit einer Wassertemperatur von 23 Grad sowohl Schwimmsportler als auch Spaß- und Erholungsuchende auf ihre Kosten. Eine Abkühlung ist hier zwischen Mai und September täglich von 10 bis 20 Uhr möglich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 1,50 Euro. Kinder bis zum Schuleintrittsalter haben freien Eintritt. Kreisweit zahlen Erwachsene, wenn sie eine Runde unter freiem Himmel schwimmen wollen, im Erka-Bad am wenigsten.

Zum Thema Nur nur der Eintritt im Freibad wird teurer Nicht nur beim Eintritt müssen die Besucher tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für ein Eis (+15,9 Prozent) oder ein Handtuch (+10,2 Prozent) sind laut dem Statistischem Landesamt NRW ebenfalls gestiegen. Auch für Verpflegung und Unterhaltung mussten Schwimmbadbesucher laut den Statistikern mehr ausgeben: Die Preise für Kekse (+29,2 Prozent), Mineralwasser, Limonaden und Säfte (+14,0 Prozent) und Obst (+10,1 Prozent) zogen zwischen Juni 2022 und Juni 2023 überdurchschnittlich an. Zeitungen und Zeitschriften wurden um 5,8 Prozent teurer angeboten. Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, sind die Verbraucherpreise insgesamt im selben Zeitraum um 6,2 Prozent gestiegen.

