Neues Kinderheim : Ein Lebensort auf Zeit für Kinder in Wegberg-Dalheim

Stefanie Fritz-Begas ist die neue Leiterin der Einrichtung Jugend & Wohnen des Caritasverbandes Heinsberg. Foto: Nicola Gottfroh

Wegberg-Dalheim Obwohl es für Kinder eine Selbstverständlichkeit sein sollte, behütet und umsorgt aufzuwachsen, ist das nicht für alle Mädchen und Jungen im eigenen Elternhaus möglich. In Wegberg-Dalheim finden Kinder dann ein neues Heim. Wie man dort Familien helfen möchte.

Es ist ruhig in dem kleinen Dorf am Rande von Wegberg. In Blau, Rot und Grün verteilen sich sechs bunte Häuser auf dem Areal, Jungengruppen, intensivpädagogische Gruppen, Trainingswohnungen. Die meisten sind gerade still und verlassen. Dafür, dass auf dem Gelände der Einrichtung 36 Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche leben, ist es an diesem Tag erstaunlich ruhig. „Es sind Ferien, viele Gruppen sind gerade im Urlaub am Meer oder in ihren Elternhäusern“, erklärt Stefanie Fritz-Begas, Leiterin der Einrichtung Jugend & Wohnen des Caritasverbandes Heinsberg, die ungewöhnliche Stille auf dem Gelände in Dahlheim.

Obwohl es für alle Kinder eine Selbstverständlichkeit sein sollte, behütet und umsorgt aufzuwachsen, ist das nicht für alle Mädchen und Jungen im eigenen Elternhaus möglich. „Es gibt Belastungssituationen für Familien, in denen es für die Eltern nicht möglich ist, ihre Kinder ausreichend zu versorgen. Oder in denen sogar die Entwicklung und die Gesundheit der Kinder gefährdet ist“, sagt Fritz-Begas. Manchmal sei es auch so, dass Eltern nicht mehr mit den Kindern fertig würden, sie die Schule verweigern, auffällig werden. „In all diesen Fällen brauchen Kinder und Jugendliche dann einen anderen Lebensort auf Zeit – den finden sie bei uns.“

Für die Kinder und Jugendlichen, die in der Wegberger Einrichtung leben, ist das Areal ihr Zuhause geworden, sie wohnen in Gruppen mit jeweils neun Kindern beziehungsweise sechs Kindern in intensivpädagogischen Gruppen, die mehr Betreuung benötigen. Auf dem Gelände finden sie ein eigenes Schwimmbad, eine Kletterwand, einen Partyraum, den sie sich selbst gestaltet haben, eine eigene Kapelle sowie Werkstätten und Kunsträume. „Es ist unser Ziel, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in besonders schwierigen Situationen individuell in ihrer Entwicklung zu fördern, Sorgeberechtigte zu beraten und zu unterstützen. Eine Verknüpfung von Erziehung, schulischer und beruflicher Bildung, therapeutischer Anbindung, das Erlernen von Alltagskompetenzen und der Aufbau eines stabilen sozialen Umfelds sind die Grundlagen unseres pädagogischen Auftrags“, betont die Einrichtungsleiterin.

Den Partyraum haben die Kinder, die in der Einrichtung leben, in Eigenregie renoviert und gestaltet. Foto: Nicola Gottfroh

Vorübergehend soll die Maßnahme sein, denn vorrangiges Ziel sei immer eine Rückkehr der Kinder in die Familie. „Egal, was vorgefallen ist und wie schwer die Zeit zu Hause war. Jedes Kind liebt seine Eltern und seine Familie und möchte am liebsten mit der eigenen Familie leben – da brauchen wir uns nichts vorzumachen“, sagt Fritz-Begas.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie in der Heimerziehung, und das ist das, was sich wie ein roter Faden durch die Jahrzehnte zieht. Als Erziehungsleiterin bei Jugend & Wohnen war sie seit 2014 zuständig für die Intensivpädagogischen Gruppen, Trainingswohnungen und die Erziehungsstellenberatung. Seit Dezember des vergangenen Jahres leitet sie nun die Einrichtung. Bei der Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen und Eltern gehe es darum, die Familie zu stabilisieren. „Darum ist es wichtig, dass die Kinder einen Teil der Ferien dort verbringen und die Wochenenden, damit sich die Familie nicht entfremdet“, erklärt Fritz-Begas.

Auf dem Gelände befindet sich auch ein eigenes Schwimmbad. Es bietet den Kindern nicht nur Abwechslung, sondern kann auch für therapeutische Maßnahmen genutzt werden. Foto: Nicola Gottfroh

Ebenso wichtig sei es, den Eltern durch Offenheit zu zeigen, dass das Kind trotz der Maßnahme in guten Händen ist, bis es zu Hause wieder funktioniert. „Die Zeit war nicht einfach, aber richtig“, habe beim letzten Sommerfest ein ehemaliges Kind der Einrichtung, ein Mann, der inzwischen selbst erwachsen und Vater ist, zu ihr gesagt.

Er gehörte zu jenen, die viele Jahre in der Einrichtung verbracht haben. Sechs Monate bis zwei Jahre dauert der Aufenthalt in der stationären Einrichtung in der Regel. „Oft reicht diese Zeit, um die Kinder im Alltagsleben zu fördern und ihnen therapeutische Hilfe zukommen zu lassen und auch den Eltern Zeit und Hilfen an die Hand zu geben, um die Erziehungskompetenzen zu stärken. „Es gibt aber auch Kinder, die fast ihre gesamte Kindheit vom sechsten Lebensjahr bis zur Volljährigkeit bei uns verbringen“, erzählt Fritz-Begas. Kinder, deren Eltern den Kontakt abbrechen und die nicht mehr zu motivieren sind.

Natürlich macht das auch die Leiterin der Einrichtung, die selbst Mutter eines Sohnes ist, betroffen. Gerade in den ersten Jahren hätte sie viele Schicksale der Kinder nach Feierabend noch mit nach Hause genommen. Nach über 30 Jahren im Job habe sie Mittel und Wege gefunden, um damit umzugehen.

Ohnehin habe sich in den vergangenen 30 Jahren vieles verändert, nicht nur bei ihr, sagt sie. Der Einfluss von Medien zum Beispiel. Daher gebe es ein medienpädagogisches Konzept. Und ein Jugendparlament hat die Einrichtung, damit die Kinder demokratisch mitbestimmen können. „Heute gehört das zum Alltag dazu, vor 30 Jahren war das noch kein Thema“, sagt sie.

Auch die Zahl der psychischen Erkrankungen, die auch durch den steigenden gesellschaftlichen Druck begünstigt werden, hätten zugenommen und zeigten sich in den Zahlen der Unterbringungen.

Es ist ruhig in dem kleinen Dorf am Rande von Wegberg. In blau, rot und grün verteilen sich die sechs bunten Häuser auf dem Areal, Jungengruppen, intensivpädagogische Gruppen, Trainingswohnungen. Foto: Nicola Gottfroh

So hätten sich die Anfragen der Kommunen auch außerhalb des Kreises Heinsberg vervielfacht. „Eigentlich nehmen wir hauptsächlich Kinder aus dem Kreis Heinsberg auf. Aber inzwischen kommen Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet, überall fehlt es an Plätzen“, sagt sie.

Begonnen habe der Trend im Jahr 2015 mit der Flüchtlingswelle, in der viele unbegleitete Minderjährige nach Deutschland kamen, die in Heimen Betreuung und ein Zuhause finden sollten. „Damals mussten wir uns ganz neu aufstellen, um die vielen jungen Menschen, die ohne Eltern gekommen waren, unterzubringen. Viele hatten eine traumatische Flucht hinter sich“, sagt sie. Damals seien neue Gruppen für die Geflüchteten gebildet worden, in denen sie viel unter sich blieben. Inzwischen würden die Geflüchteten in die bestehenden Gruppen „eingestreut“. „So lernen die jungen Menschen viel schneller die deutsche Sprache, und das erleichtert das Ankommen und den weiteren Weg“, sagt sie.

Ihr Wunsch ist, den Bedürfnissen der ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerecht zu werden. „Partizipation ist hier das Stichwort, das für alle am Erziehungsprozess Beteiligten gilt. Für Klein und Groß“, betont Fritz-Begas.