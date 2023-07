Fußball-Bezirksliga : Ein Holtby für die Sportfreunde Uevekoven

Trug auch mal das Trikot der Alemannia: Joshua Holtby. Foto: imago/Otto Krschak/OTTO KRSCHAK

Uevekoven Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga kann einen in der Region bekannten Namen verpflichten. Ein Mitspieler spielte bei dem Transfercoup eine besondere Rolle.

Nach Ay-Yildizspor Hückelhoven haben nun auch die Sportfreunde Uevekoven einen Transfercoup zu verkünden. Der Heinsberger Kreis-A-Ligist hatte am Mittwoch mit der Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Profis Raffael für Aufsehen gesorgt (wir berichteten). Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga zog am Freitag mit einem in der Region bekannten Namen nach.

Wie Uevekoven mitteilte, spielt Joshua Holtby in der kommenden Saison in der Staffel vier der Bezirksliga: „Nur die größten Insider um unsere erste Mannschaft sahen Josh in letzter Zeit immer öfters Spiele oder auch Feiern bei uns besuchen“, verriet der Verein. Ein wichtiger Faktor bei der Verpflichtung des Bruders von Lewis Holtby sei Mittelfeldspieler Sven Jansen gewesen, der der beste Freund des 27-Jährigen ist.

„Wir sind stolz, dass Joshua sich bei all den anderen Angeboten für uns entschieden hat und sind voller Vorfreude auf die neue Saison in einer neuen Liga. Wir müssen niemandem erzählen, was für eine große Bereicherung Josh – vor allem sportlich – für unsere Mannschaft sein wird. Zudem bekommen wir aber auch einen richtig coolen Typen, der bestens zu uns passt und nun auch endlich mit seinem besten Freund Sven spielen kann“, heißt es weiter in Uevekovens Mitteilung.

Der gebürtige Erkelenzer Joshua Holtby spielte zuletzt in der Regionalliga West für Borussia Mönchengladbach II; bei diesem Verein wurde er auch ausgebildet. Eine Saison lang – 2017/18 – schnürte er für den FC Wegberg-Beeck die Schuhe, bevor er zu Alemannia Aachen wechselte. Beim Regionalligisten kam der damals 22-Jährige allerdings kaum zu Einsatzzeiten, die Wege trennten sich bereits wieder im Dezember 2018. „Ich habe in meinem halben Jahr in Aachen tolle Menschen kennengelernt, aber da es sportlich nicht gut für mich lief, denke ich nicht so gerne an die Zeit zurück“, sagte Holtby vor zwei Jahren.

Über den niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht fand der vielseitig Einsetzbare den Weg zurück nach Deutschland und spielte von 2020 bis Januar 2022 für Preußen Münster und dann für Gladbachs Zweite. Nun also Uevekoven. „Josh kann im Mittelfeld eigentlich alle Positionen bekleiden, was er in vergangenen Stationen, besonders in der Regionalliga, schon getan hat. Mit dieser riesigen Erfahrung wird er sicherlich eine Schlüsselrolle in der neuen Bezirksliga-Saison bei uns einnehmen“, freuen sich die Sportfreunde auf ihre neue Nummer 26.

