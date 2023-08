Bürgerschaft ist eingeladen : Ein Hochwasser-Workshop, um Wassenberg flut-fit zu machen

Land unter: So wie hier an der Rur bei Orsbeck waren etliche Stadtteile von Wassenberg von der Flutkatastrophe im Juli 2021 betroffen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Wassenberg Die Flutkatastrophe vom Juli 2021 ist auch in Wassenberg unvergessen. Nun erstellt die Stadt ein Konzept für derartige Ereignisse. Die Bürgerinnen und Bürger können sich in einem Workshop einbringen.

Als der Deich brach, war Ophoven nicht zu halten. 700 Menschen mussten am 16. Juli 2021 den Wassenberger Stadtteil verlassen, weil ein Damm an der Rur bei Ohe den Wassermassen nachgegeben hatte. Ganze Straßenzüge standen kurz darauf unter Wasser. Auch in Orsbeck überschwemmte die Rur Felder und Wiesen. Die Schäden waren groß. Erst vor einigen Wochen, am Jahrestag, gedachten in Ophoven Einwohnerinnen und Einwohner des Unglücks.