Hochzeitsmesse in Heinsberg : Ein Hoch auf die Hochzeit

Outfit, Blumenschmuck, Location, Ringe und vieles mehr: Bei der Hochzeitsplanung ist gute Organisation gefragt. Foto: Heike Lachmann

Heinsberg RegioHochzeit – Die Hochzeitsmesse in Heinsberg feiert am 18. September in der Festhalle Oberbruch ihr Debüt. Unter den Ausstellern ist auch ein Biersommelier. Tickets sind online erhältlich.

Eine Hochzeit soll die Krönung der Liebe sein. Doch oftmals ist die Vorbereitung darauf vor allem ein großer organisatorischer Aufwand, den manche Brautpaare schon mal unterschätzen. Als hilfreich erweist sich im Zuge der Planungen der Besuch einer Hochzeitsmesse.

Das ist jetzt auch in Heinsberg möglich. Hier feiert die RegioHochzeit am 18. September ihr Debüt in der Festhalle Oberbruch. Künftige Ehepaare können die Veranstaltung zwischen 11 und 17 Uhr nutzen, um Hochzeitsdienstleister aus mehreren Branchen zentriert an einem Ort persönlich kennenzulernen und herauszufinden, ob diese zu ihnen passen.

Außerdem heißt es auf Hochzeitsmessen immer: anfassen, probieren, live entdecken – zum Beispiel Brautkleider, Ringe oder auch Musik. In Heinsberg sind Brautausstatter, Juweliere oder DJs vertreten. Abgedeckt werden aber auch Themen wie Feier-Locations, freie Trauungen und Traureden, Braut-Make-up, Foto-Dokumentationen, Tanzkurse.

Es geht darum, Trends zu spotten und Inspirationen zu sammeln, egal ob das Fest eine extravagante Schlosshochzeit oder eine intime Tiny Wedding werden soll. Denn damit es individuell inszeniert und feierlich zugeht, will bei beiden Varianten vom Outfit bis zur Location und vom Schmuck bis zur Schminke alles aufeinander abgestimmt sein.

Als Aussteller hat sich zum Auftakt der Hochzeitsmesse in Heinsberg auch Biersommelier Christian Küppers angekündigt. Der derzeit amtierende deutsche Vizemeister leitet als „Biersommelier on tour“ Biertastings oder Brauseminare zu Junggesellen- und Junggesellinnenabschieden.

Beliebt ist dabei das Brauen eines Bieres, das für die Hochzeit in Flaschen mit eigenem Etikett abgefüllt wird und die auf der Feier als Gastgeschenke verteilt werden. Küppers tritt aber auch auf Hochzeiten auf, wo er unter anderem Champagner-Biere ausschenkt.

„Diese Craft-Beer-Rarität kennt kaum jemand“, sagt er und erklärt: „Dabei heben elegante, komplexe Aromen und Fruchtnoten sowie extrafeine Kohlensäureperlen den Trinkgenuss auf ein neues Level. Diese Starkbiersorte kommt in bauchigen 0,75l-Champagnerflaschen, wird mit traditionellen Korken verschlossen und trägt edle Etiketten.“

Sonntag von 11 bis 17 Uhr in Oberbruch Tickets sind online erhältlich Die RegioHochzeit findet statt am 18. September von 11 bis 17 Uhr in der Festhalle Oberbruch, Carl-Diem-Straße 6, 52525 Heinsberg. Der Eintritt kostet fünf Euro (inkl. Gebühr). Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre müssen nichts zahlen. Karten gibt es ausschließlich online über www.regiohochzeit.de. Hierüber müssen auch Kinder und Jugendliche (kostenfrei) angemeldet werden.

Seit vielen Jahren dient die RegioHochzeit Brautpaaren aus der Region als Inspirationsquelle zur Vorbereitung ihres Liebesfestes. Zunächst nur in Aachen vertreten, wo sie regelmäßig zweimal im Jahr im Wasserschloss Rahe abgehalten wird, feierte die Messe ihren Erstauftritt im Kreis Düren im Februar 2020 auf Schloss Burgau. Nun, nochmal zwei Jahre später, folgt auch die Ausgabe in Heinsberg.

Klein und fein wird hier das Angebot von Profis aus der Region sein, von denen nicht gleich Dutzende derselben Branche vertreten sein werden, weil man beim 12. Stand mit Trauringen ohnehin nicht mehr weiß, was einem beim dritten am besten gefallen hat.

