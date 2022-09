Neuer Tierschutzverein : Ein Herz für mächtige Hunde

Wassenberg Die Initiative Kampfhund, kurz Inka genannt, ist ein noch neuer Tierschutzverein, der nicht nur eine Lanze bricht für starke Hunde, sondern Probleme aufzeigen, mit Vorurteilen aufräumen und Tiere und in gute Hände vermitteln möchte.

Obwohl July von der stattlichen Erscheinung her durchaus ein sogenannter Listenhund sein könnte, ist sie keiner. Zum Glück für Bärbel Stangier. Nicht etwa, weil sie sich sonst nicht für den Cane Corso entschieden hätte, schließlich schlug ihr Herz auch lange Jahre für ihren American Bulldog, der ein Listenhund war. Nein, Glück nur deshalb, weil ihr so mancher Ärger erspart bleibt.

Bärbel Stangier gehört seit etwa einem Jahr dem Vorstand des neu gegründeten Tierschutzvereins „Initiative Kampfhund“, kurz Inka genannt, als Schriftführerin an. Gemeinsam mit der ersten Vorsitzenden des gemeinnützigen Vereins, Anke Krause aus Rurich, machen sich die bundesweit verteilten Mitglieder stark für Hunderassen, die oft unter besonderen Auflagen zu leiden haben und im Abgabe- oder Beschlagnahmefall meist nur schwer wieder in gute Hände vermittelbar sind.

94 Hunde seien seit der Gründung im letzten Jahr schon bei Pflegestellen aufgenommen worden, sagt Anke Krause, 67 konnten vermittelt werden und zwei Tiere sind in der Zeit verstorben. „Derzeit befinden sich noch sieben beschlagnahmte Hunde in der Betreuung“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Gerade beschlagnahmte Hunde in Pflegestellen oder Tierpensionen, in denen man sich mit ihnen beschäftige und die Charaktereigenschaften der Tiere auslote, um sie später zu den passenden Herrchen und Frauchen vermitteln zu können, bereiten Anke Krause Probleme.