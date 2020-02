Kostenpflichtiger Inhalt: Eurovision Song Contest : Ein Heinsberger singt für Zypern

Für Zypern beim ESC dabei: Alessandro Rütten aus Heinsberg tritt beim größten europäischen Musikwettbewerb an. Foto: Andreas Anastasiou

Heinsberg Von der Casting-Show „The Voice of Germany“ zum Eurovision Song Contest (ESC): Diesen Weg haben in den vergangenen Jahren schon Michael Schulte und Jamie Lee Kriewitz genommen. Jetzt reiht sich auch der Heinsberger Sänger Alessandro Rütten in diese Gruppe ein – er tritt jedoch nicht für Deutschland an.