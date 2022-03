Unvergessen : Ein Denkmal für das „Himmelfahrtskommando“ von Sophia-Jacoba

Feierlich wurde an Schacht 3 in Hückelhoven eine Bronzetafel enthüllt im Gedenken an die Notbelegschaft von Sophia-Jacoba, die Ende des Zweiten Weltkrieges die Zeche vor dem Absaufen rettete. Unser Foto zeigt (v. r. n. l.) Willi Spichartz, Michael Franke, Detlef Stab und Bernd Jansen. Foto: Dettmar Fischer

Hückelhoven Sie hat in der Endphase des Zweiten Weltkriegs unter Einsatz ihres Lebens das Hückelhovener Bergwerk vor dem Absaufen gerettet: die Notbelegschaft der Zeche. Ein guter Grund zur Ehrung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dettmar Fischer

„Ganz sicher, unsere Stadt wäre nicht das, was sie heute ist, wenn die Zeche damals abgesoffen wäre.“ Mit diesen anerkennenden Worten würdigte Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen den aufopferungsvollen Einsatz der Notbelegschaft von Sophia-Jacoba, die sich vor 77 Jahren zum Ende des Zweiten Weltkrieges der Lebensgefahr trotzend aufgemacht hatte, die Zeche Sophia Jacoba zu retten.

Bernd Jansen war einer der Redner, die bei der feierlichen Enthüllung des Bronzereliefs, das zum Gedenken an die Notbelegschaft an Schacht 3 installiert wurde, sprach. Der Förderverein Schacht 3 und der Arbeitskreis Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer Lande hatten gemeinsam zu dieser Feierstunde eingeladen. Es gilt das Andenken an die Notbelegschaft der Steinkohlenzeche Sophia-Jacoba zu wahren, die aus der Evakuierung im Zweiten Weltkrieg auf das Bergwerk zurückgekehrt war, um zu verhindern, dass das Grubenwasser die untertägigen Werksanlagen vollständig zerstören würde.

Ein Anstieg des Grubenwassers bis nach über Tage hätte unwiederbringlich das Aus für das Bergwerk bedeutet. Die Notbelegschaft, deren letztes Aufgebot von elf Männern sich den ehrenvollen Beinamen „Himmelfahrtskommando“ erworben hatte, leistete damals einen ganz entscheidenden Beitrag für die weitere Entwicklung der Stadt Hückelhoven.

Die Bronzetafel im Gedenken an die Notbelegschaft von Sophia-Jacoba wird ergänzt durch eine von Munitionseinschüssen durchlöcherte Eisenplatte. Foto: Dettmar Fischer

Von einem kleinen Dorf über eine mit dem Steinkohlenbergbau wachsende Stadt hatte Hückelhoven nach der Zechenschließung am 27. März 1997 den Strukturwandel zu meistern, ohne seine Wurzeln zu vergessen. Bürgermeister Bernd Jansen verwies darauf, dass nun auch der Ratsbeschluss gefasst sei, mit dem der Weg frei gemacht wurde, das Industriedenkmal „Schacht 3” von der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur zu übernehmen. Mit der Umgestaltung der Bergmannssiedlung, des Schachtplatzes und der Halde werde dank einer gemeinschaftlichen Leistung, bei der alle Beteiligten wüssten, für welche Werte man in Hückelhoven stehe, der Strukturwandel abgeschlossen.

Detlef Stab, Vorsitzender des Fördervereins Schacht 3, machte deutlich, dass man sich angesichts des schrecklichen Krieges in der Ukraine vielleicht vorstellen könne, was die Notbelegschaft im Winter 1944/45 geleistet habe. Mit Herz und Blut hätten die Männer ihre Aufgabe damals angenommen. Zur Veranschaulichung des Kriegsgeschehens in Hückelhoven hatte der Förderverein eine Metallplatte, die bei den Restaurierungsmaßnahmen am Förderturm aufgetaucht war, erhalten. Die Platte ist von Munitionseinschüssen durchlöchert und hängt nun an der Schachthalle unterhalb der Bronzetafel.

Stab dankte dem Heimatverein der Erkelenzer Lande für die Unterstützung bei der Anschaffung der Bronzetafel, die von dem Erkelenzer Künstler Michael Franke geschaffen wurde. Willi Spichartz, Vorsitzender des Arbeitskreises Hückelhoven, machte in seinem interessanten Vortrag den Einsatz der Notbelegschaft anschaulich. Willi Spichartz: „In welcher mentalen Verfassung mögen sie gewesen sein – unbändige Freude über die Rückkehr, Bestürzung über gewaltige Zerstörungen oder Angst vor den Aufgaben, die über Tage zu sehen, unter Tage nur zu erahnen waren?“

Spichartz führte aus, dass am 13. September 1944 „auf Führerbefehl“ Adolf Hitlers die „sofortige Räumung“ der Bereiche nahe der westlichen Grenzen des Deutschen Reichs angeordnet worden war. Bergwerksdirektor Hans-Joachim Rauhut und Betriebsdirektor Carl Koch stellten eine Notbelegschaft aus 95 Arbeitern und 42 Angestellten zusammen, die die wichtigsten Maschinen und Einrichtungen zu schützen hatte.

Die Stromerzeugung, Schalteinrichtungen, Kompressoren, Fördermaschinen und Pumpen wurden gesichert. Dazu kam eine erweiterte Notbelegschaft von 170 Mann, die für die erforderlichen Dampfkesselkohlen sowie für den Kohlenbedarf auch der hier stationierten Schanzarbeiter und der Wehrmachtseinheiten sorgen sollte. Anfänglich gehörten auch einige Frauen zur Küchenbesatzung, die die Mahlzeiten zubereitete.

Zentrale Aufgabe der Notbelegschaft war, die Maschinenanlagen vor allem für das Abpumpen des Grubenwassers in Betrieb zu halten, ohne Pumpenbetrieb wäre das Grubengebäude bis über Tage vollgelaufen. Es wäre das Ende von Sophia-Jacoba gewesen.

Mit sechs Granaten der Westalliierten hatte sich der Krieg am 26. September 1944 bei Sophia-Jacoba angemeldet. Zum Jahresende hin wurden das Bombardement und der Artilleriebeschuss heftiger, dazu kamen Tiefflieger, die auf alles schossen, was sich bewegte. Das Kesselhaus und der Lichthof wurden mehrere Male schwer beschädigt, die Notbelegschaft kam mit der Wiederherstellung kaum nach.

Willi Spichartz: „Der Granatenbeschuss verstärkte sich ab dem 5. Dezember, man hatte, typisch für Umsicht und Sorgfalt im Unter-Tage-Bergbau, verschiedene Materialien und Lebensmittel auf der 210-Meter-Sohle in Sicherheit gebracht, auch fünf Kühe bezogen den dortigen Pferdestall – und da kam am 14. Dezember ein Kalb zur Welt.“

An Weihnachten erfolgte neuerlicher Granatenbeschuss, dabei wurde im Zentralmaschinenhaus die Stromversorgung, die Dampf- und die Presslufterzeugung sowie die Wasserhaltung außer Betrieb gesetzt. Nach einigen Stunden konnte alles wieder eingeschaltet werden. Den schwersten Beschuss registrierte man in der Nacht zum 6. Januar 1945, es wurden 180 schwere Granateinschläge gezählt. Es gab schwerste Schäden an Maschinen und Gebäuden, auch die Förderseile an Schacht 3 wurden zerstört, so dass keine Seilfahrt mehr möglich war, lediglich Schacht 2 blieb in Funktion.

Am 21. Januar sollten an Schacht 2 einige Wagen Kohle für die Befeuerung der Kessel ausgefahren werden, das Drehen der Seilscheiben wurde bemerkt, sofort setzte ein zwölf Stunden anhaltender Beschuss ein, der katastrophale Schäden nach sich zog. Die Unter-Tage-Belegschaft musste daraufhin über die Schachtfahrten nach über Tage klettern. Mittlerweile waren unter Tage durch den häufigen Ausfall der Wasserhaltung die Schachtsümpfe aller drei Schächte abgesoffen, ebenso die vollständigen Grubenbaue unterhalb der 360- und der 600-Meter-Sohle. Da keine Kohlenförderung mehr möglich war, verließ die „erweiterte“ Notbelegschaft von 170 Mann auf Befehl der Wehrmacht die Zeche, wo eine reduzierte Mannschaft verblieb.

Aus Angst, zwischen die Fronten zu gelangen, nachdem Ventilatoren und Kompressoren abgestellt, Kühl- und Wassertürme geleert und verschiedene andere Betriebseinrichtungen unbrauchbar gemacht worden waren, verließen Werksdirektor Hans-Joachim Rauhut und Betriebsdirektor Carl Koch mit dem Rest der Notbelegschaft am 26. Januar 1945 um 19.30 Uhr Sophia-Jacoba Richtung Gerderhahn.

Am 17. Februar kehrte ein „Himmelfahrtskommando“ mit Rauhut, Koch und neun Männern zurück, um die auf der 210-Meter-Sohle lagernden Materialien und Lebensmittel zu bergen und die Wasserhaltung wieder in Betrieb zu setzen. Willi Spichartz: „Durch diesen mutigen Einsatz wurden die abrückenden deutschen Truppen auch an der Zerstörung beziehungsweise dem Abtransport von wichtigen Maschinen gehindert.“

Mit dem endgültigen Abzug der Wehrmacht war auch die letzte Nachhut der Notbelegschaft gezwungen, die Zeche am 25. Februar ihrem Schicksal zu überlassen. Einen Tag später besetzte amerikanische Infanterie Hückelhoven und die Grube, der direkte „Schieß-Krieg“ war damit in Hückelhoven beendet.

Mitte März, nur drei Wochen nach der Besetzung von Sophia-Jacoba, nahm der amerikanische Bergbaufachmann Major Donald L. Sibray mit den beiden Werksleitern Kontakt auf und übermittelte ihnen einen handschriftlichen Passierschein, mit dem sie am 15. März 1945 nach Hückelhoven zurückkehrten, um eine schnelle Wiederinbetriebnahme der Grube zu gewährleisten.

Willi Spichartz: „Am 28. Oktober 1945 war es dann so weit: Aus dem 3. Abteilungsquerschlag/Blindschacht 202 auf der 600-Meter-Sohle wurde die erste Kohle gefördert, dramatische Tage, Wochen und Monate waren glücklich zu Ende.“ Bis zum Ende der Kampfhandlungen wurden 13 Tote in der Notbelegschaft registriert.