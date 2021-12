Feuerwehreinsatz : Ein Bewohner stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Ein Bewohner stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Die Feuerwehr löschte das Feuer in dem Einfamilienhaus in Hückelhoven-Schaufenberg. Foto: CUH

Hückelhoven Bei einem Brand eines Einfamilienhauses im Hückelhovener Ortsteil Schaufenberg ist eine Person gestorben. Ein weiterer Bewohner konnte sich aus dem Haus retten.

Wie die Polizei berichtet, brach der Brand am Freitag gegen 4.40 Uhr in dem Einfamilienhaus, das von zwei Menschen bewohnt wird, aus. Einer der Bewohner konnte sich aus dem brennenden Haus retten. Im Erdgeschoss konnte der zweite Bewohner des Hauses nur noch tot von den Einsatzkräften geborgen werden.

Die Identität des Opfers sei noch nicht eindeutig geklärt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Kriminalpolizei sei vor Ort und die Ermittlungen dauern an. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Über die Warnapp Nina wurden Bürger in Hückelhoven am frühen Silvestermorgen über den Brand informiert. Es kam zu Geruchsbelästigungen und Rauchniederschlag. Gesundheitliche Beeinträchtigungen konnten zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, sodass die Feuerwehr eine Warnung aussprach. Anwohner sollten sich in geschlossene Räume begeben und Fenster und Türen schließen. Um 5.50 Uhr gab es dann aber Entwarnung: Es bestand keine Gefahr für Anwohner.