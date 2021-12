Polizei sucht Zeugen : Eimer voller Süßigkeiten aus Auto gestohlen

Was genau und wie viel sich davon in dem Eimer befand, war zunächst nicht bekannt (Symbolbild). Foto: Jens Büttner

Erkelenz War es Heißhunger? Unterzucker? Oder die Tat eines Verwirrten? Das Motiv des Unbekannten, der in Hetzerath Süßigkeiten aus einem Auto gestohlen hat, ist bislang unbekannt.

Nach einem kuriosen Diebstahl in der Nacht zu Dienstag in Erkelenz-Hetzerath sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen 4.35 und 4.40 Uhr hatte ein bislang unbekannter Täter aus einem in einer Einfahrt an der Straße An der Elsmaar parkenden Auto einen Eimer mit Süßigkeiten gestohlen, berichtete die Polizei.