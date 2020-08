Leerstehendes Gebäude : Ehemaliges Wohnhaus der Westricher Mühle bei Brand zerstört

Erkelenz Die Geschichte der Westricher Mühle endet mit einem Großbrand. Weite Teile des ehemaligen Wohntrakts wurden in der Nacht zum Dienstag zerstört. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Die Anlage stand bereits länger leer und sollte für den Tagebau abgerissen werden.

Gegen 4.56 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand zwischen den Erkelenzer Stadtteilen Keyenberg und Holzweiler alarmiert, bestätigte Feuerwehr-Sprecher Helmut van der Beek am Dienstagmorgen. Als sie an der Westricher Mühle, die nur über Feldwege zugänglich ist, ankamen, stand das Gebäude bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Auch das Dach der früheren Wohnungen war zu diesem Zeitpunkt bereits eingestürzt.