Geldwäsche und Untreue : Ehemaliger Pfarrer von Hückelhoven kündigt Geständnis an

Der Fall des früheren Pfarrers der GdG Hückelhoven wird am Amtsgericht Mönchengladbach öffentlich verhandelt. Beim zweiten Verhandlungstag lohnte sich die Anreise nicht. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Mönchengladbach/Hückelhoven Georg K. will reden, und zwar über die ihm vorgeworfene gewerbsmäßige Untreue und Geldwäsche. Trotzdem wollen Richter und Oberstaatsanwalt, dass der Geistliche so lange in Haft bleibt. Erst das Geständnis, dann die Freiheit.

Der zweite Verhandlungstermin am Amtsgericht Mönchengladbach in der Sache Georg K. beginnt unerwartet spät und endet unerwartet früh.

Der 60-Jährige, der auf der Anklagebank sitzt, ist es bereits recht prozesserfahren, ohne Anwalt zu sein. Er ist auch kein Seelsorger am Gericht, obwohl er beim Bistum Aachen angestellt ist, vielmehr musste er sich als Geistlicher für seine eigenen Taten verantworten und zweimal haben ihn Richter bereits verurteilt. Einmal zu einer Geldstrafe, weil das Gericht ihn der Geldwäsche in vier Fällen für schuldig befunden hatte. Einmal zu drei Jahren Haft, weil er 2,99 Kilogramm Heroin im Gepäck hatte, als ihn der belgische Zoll kontrollierte. „Bandenmäßiger Heroinhandel“ steht im Urteil.

Das war im Jahr 2021. Die Haft, die Georg K. antreten musste, verzögerte den Prozess über Taten, die der ehemalige Pfarrer und Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven bereits früher, also zwischen 2017 und 2018 begangen haben soll. Ihm wird vorgeworfen, Geld für kriminelle Banden gewaschen und dafür unter anderem das GdG-Konto benutzt zu haben. Gewerbsmäßige Geldwäsche und Untreue steht in der Anklageschrift. Unter anderem soll er daran beteiligt, gewesen sein, dass das Geld von Heiratsschwindlern den kriminellen Empfänger erreichte.

Am zweiten Verhandlungstag warteten der Angeklagte und seine Verteidiger gut eine Viertelstunde, bis sich die Tür des Richterzimmers öffnete und Richter Carsten Conrad und die Schöffinnen mit dicken Akten unter den Armen den Saal 128 betraten. Die Urkunden und relevanten Schriftstücke des Prozesses wiegen schwer. An jeden, der am Prozess Beteiligten, werden später zwei Ordner verteilt, die bis zum nächsten Verhandlungstermin zu studieren sind. Einige Stunden Lesezeit zwischen vier grünen Aktendeckeln.

Richter Carsten Conrad blickt in die Runde, von den Verteidigern zum Angeklagten, zum Staatsanwalt – und lächelt freundlich. Sein Blick verrät schon, dass am heutigen Tag nicht viel verhandelt wird. Seit dem ersten Termin Anfang Juli, an dem die umfangreiche Anklageschrift verlesen wurde, hatte es ein Verständigungsgespräch zwischen den Anwälten des früheren Pfarrers von Hückelhoven und dem Staatsanwalt gegeben.

Ihr Mandant sei kein Straftäter im klassischen Sinne, sagten die Verteidiger Markus Brüggemann und Philipp J. Butler. Dass die Untreuetaten gewerbsmäßig erfolgten, sei anzuzweifeln, ebenso wie die vermutete Summe von fast 120.000 Euro unrealistisch sei. Ziel sei es doch, dass der Angeklagte möglich schnell wieder auf eigenen Beinen stehe.

Ihr Mandant sei bereit, ein Geständnis abzulegen, wenn sich die Staatsanwaltschaft mit einer Haftstrafe zwischen vier oder sechs Monaten und zwei Jahren einverstanden erkläre.

Ob er mit der Verständigung zwischen seinen Verteidigern und der Staatsanwaltschaft einverstanden sei, fragte der Vorsitzende Richter Carsten Conrad den Angeklagten Georg K.. Der antwortete mit einem tiefen, gedehnten: „Ja“. Mehr war von ihm an diesem Tag nicht zu hören. Das Geständnis ist noch nicht geschrieben, und weil der Terminkalender des Richters eng getaktet ist, wird seine Stimme erst wieder am 23. August im Amtsgericht Mönchengladbach erklingen.

So lange muss Georg K. in der JVA Willich übernachten, denn Staatsanwaltschaft sowie der Vorsitzende Richter und die Schöffen wollen zuerst das Geständnis des Geistlichen hören, bevor Georg K. wieder auf freien Fuß kommt.