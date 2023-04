Vatertagsparty im Spargeldorf : Effelder Spargelfest mit kölscher Party-Stimmung

Wassenberg-Effeld Höhepunkt bei der Vatertags-Party im Spargeldorf ist der Auftritt der Gruppe Klüngelköpp aus Köln. Ebenfalls mit dabei ist die kölsche Party-Band Planschemalöör.

Das 38. Effelder Spargelfest findet tradionell an Christi-Himmelfahrt, dieses Jahr also am 18. Mai statt. Höhepunkt bei der Vatertags-Party im Spargeldorf ist in diesem Jahr der Auftritt der Gruppe Klüngelköpp aus Köln. Mit ihrer Ballade „Wenn am Himmel die Stääne danze“ haben sie sich etabliert. „Dazu kommt eine grandiose, mitreißende Live-Show“, freuen sich Armin Herfs und Dirk Schmitz vom Festkomitee Effelder Spargelfest.