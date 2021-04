Kostenpflichtiger Inhalt: Idee : Durchs digitale Schaufenster stöbern auch bei geschlossener Tür

Sandra Ottensmann vom IMC Institut für Marketing und Controlling in Wegberg (links) und die Betreiberin des Modegeschäftes Lieblingsstücke, Jennifer Schmitz, gehen in der Corona-Krise neue Wege. Foto: Rainer Herwartz

Wegberg Das Projekt sei einzigartig in ganz Deutschland, sagen seine Erfinder. Es werde finanziell gefördert und soll helfen, die Umsatzrückgänge, die durch die Geschäftsschließungen in der Corona-Krise entstanden sind, ein Stück zu kompensieren. In Wegberg entstand die Idee zu einem Digitalen Schaufenster.