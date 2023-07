Ab 7. Juli : Düsseldorf-Pendler von A46-Sperrung betroffen

Heinsberg Die A46 wird im Juli je Fahrtrichtung für etwa zehn Tage voll gesperrt. Die Standspur ab dem Kreuz Holz wird saniert. Vorbereitet wird damit eine größere Baustelle, die im Herbst starten soll.

Die Sperrung in Fahrtrichtung Neuss beginnt am Freitag, 7. Juli, 10 Uhr, und endet am Montag, 17. Juli, 5 Uhr. Die Sperrung in Fahrtrichtung Heinsberg und Jülich beginnt dann am Abend dieses Tages, 19 Uhr, und endet am Freitag, 28. Juli, 5 Uhr. Eine großräumige Umleitung über das Autobahnkreuz Mönchengladbach sei ausgeschildert.