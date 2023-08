Fußball-Regionalliga : Düren bewahrt die Ruhe und belohnt sich nach Rückstand

Das 1:0: Beecks Marc Kleefisch (hinten) legt den Ball am Dürener Mario Weber vorbei und schießt die Gastgeber in Front. Foto: Michael Schnieders

Beeck Der 1. FC Düren dreht ein 0:1 im Lokalduell beim FC Wegberg-Beeck in der Schussphase noch in einen 3:1-Erfolg. Beecks Marc Kleefisch legt vor, Vincent Geimer und zwei Mal Kevin Goden treffen für den FCD.

„Es stand zur Pause 0:1 gegen uns, aber wir haben trotzdem die Ruhe bewahrt. Das war richtig wichtig.“ Meik Kühnel, Sechser der Gäste, bringt 95 hitzige Minuten gekonnt auf den Punkt. Denn der 1. FC Düren geriet zwar wie in der vergangenen Woche an gleicher Stelle gegen den 1. FC Köln II wieder in Rückstand, ging aber diesmal als nicht unverdienter Sieger vom Platz. Nach großartigem Kampf unterlag der FC Wegberg-Beeck im heimischen Waldstadion nach einer 1:0-Führung doch noch mit 1:3 im ersten Lokalduell gegen den 1. FC Düren in der Fußball-Regionalliga.

„Erst einmal bin ich sehr froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel gegen Beeck werden wurde. Und nachdem der Spielverlauf zuerst ähnlich wie in der vergangenen Woche war, bin ich auch sehr zufrieden, wie wir das Spiel diesmal gedreht haben. Es ist eben ein Lernprozess“, freute sich Dürens Coach Boris Schommers über den ersten Dreier im Waldstadion. Und verteilte nicht nur artige, sondern auch verdiente Komplimente an den Gegner, der dem FCD einen guten Kampf geboten hatte. „Wir wollen es jedem Gegner so schwer wie möglich machen. Und wir haben es Düren, das ich von der Qualität her unter den Top fünf bis sechs der Liga sehe, schwer gemacht“, war Beecks Trainer Mark Zeh sehr stolz auf seine Mannschaft. „Alle meine Jungs haben als reine Amateure heute noch bis 16 Uhr gearbeitet und hauen dann so eine Leistung raus. Sie gehen immer bis an die Grenzen, und ich denke, auch ein 2:2 gegen so einen guten Gegner wäre nicht unverdient gewesen.“

Beide Teams fanden gut ins Spiel und duellierten sich zu Beginn durchaus auf Augenhöhe. Vom Anpfiff an traten die Gastgeber frech auf, ohne Respekt vor dem Gegner. Um die Betriebstemperatur seiner Mannschaft musste sich Zeh keine Gedanken machen, Beeck war heiß auf das erste Spiel gegen den 1. FC Düren in der Regionalliga. In der Mittelrheinliga hatte man in der Corona-Saison 2010/20 gegeneinander gespielt, und beim Abbruch waren die Beecker dank des besseren Koeffizienten vor Düren aufgestiegen. Als der FCD dann zwei Jahre später nachzog, hatte sich Beeck gleichzeitig aus der vierthöchsten Spielklasse verabschiedet. Doch nach einer einjährigen „Ehrenrunde“ in der Mittelrheinliga meldete sich der Club aus der Heinsberger Region zurück. Und traf nun mit Düren auf das Team, dem man für die vergangenen zwei „Heimspiele“ Asyl im schmucken Waldstadion gegeben hatte.

Zweite Minute, Timo Braun setzte sich rechts durch, flankt auf Joel Cartus, doch der vergab die gute Möglichkeit leichtfertig. Düren war gewarnt, denn die Beecker versteckten sich nicht. Aus einer defensiveren Grundordnung setzten die Gastgeber von Beginn an schnelle und schmerzhafte Nadelstiche. Doch auch Düren hatte durch den Ex-Beecker Kühnel (8.) eine Großchance, die Beecks Keeper Ron Meyer mit einer tollen Parade entschärfte. Justin Hoffmanns eroberte den Ball, schickte Norman Post, der Marc Kleefisch schickte. Und der Beecker (18.) legte den Ball an Mario Weber und am Dürener Keeper Jannick Theißen vorbei zum umjubelten 1:0 ins Tor.

Beeck setzte nach, immer wieder zog vor allem Kleefisch schnell an, doch fand zu oft in der Box keinen Abnehmer für den Ball und musste es selbst versuchen. Zu oft kam auch der berühmte letzte Ball nicht an, wie nach einem Zuspiel von „Klee“ auf Cartus (35.), der nicht ganz an den Ball kam. Auf der Gegenseite bissen sich die Dürener immer wieder an der kompakten Abwehr der Gastgeber fest, fanden kaum ein Durchkommen, so wie Kapitän Adam Matuschyk (37.), der nicht an Sebastian Wilms vorbeikam. „Beeck geht mit einer, in meinen Augen, Nichtchance in Führung, das hätten wir besser verteidigen müssen. Wir wussten, dass der Gegner die Räume eng macht und aus einer guten defensiven Grundordnung agiert. Und nach dem Führungstor haben die Beecker die Räume sogar noch enger gemacht“, sagte Schommers, der bis zur Pause nur noch „einige Halbchancen“ für sein Team notieren konnte. Wie nach einer Kombination von Anas Bakhat über Vincent Geimer, Matuschyk, an deren Ende Kühnel (44.) den Ball vorbeisetzte.

Schon in der Schlussphase der ersten Hälfte hatte Düren den Druck erhöht, und so ging es auch mit Wiederanpfiff weiter. „Wir sind gut reingekommen, taten uns gegen die Defensive aber schwer, Räume zu finden“, so Schommers. Zwar etwas mehr unter Druck gab aber auch Beeck weiter Gas, nutze aber gute Möglichkeiten wie nach einem Zuspiel von Hoffmanns auf Kleefisch (47.) nicht. Oder wurde wie der durchgebrochene Ex-Dürener Finn Stromberg (48.) noch gestoppt. Nach einem Laufduell mit dem 2,06 Meter großen Dürener Abwehrrecken Elias Egouli setzte Kleefisch (50) den Ball knapp übers Tor. Auf der Gegenseite wurde ein Schuss nach einer Ecke von Kühnel (51.) knapp abgewehrt und der durchgebrochene Ismail Harnafi (63.) noch an der Strafraumgrenze gestoppt. Fast genau an dieser Linie trat Geimer (69.) zum Freistoß an und hämmerte den Ball über die Beecker, aber auch knapp am Tor vorbei.

Und dann war es doch geschehen: Kevin Goden hatte sich rechts durchgesetzt, von Yannick Leersmacher noch am guten Abschluss gehindert, so dass Meyer den Ball abwehren konnte, aber den Nachschuss setzte Geimer (70.) zum 1:1 in den Winkel. Die Partie wurde nun zunehmend hitzig mit vielen kleinen Nickligkeiten, die immer mehr zunahmen. Und der Schiedsrichter tat ein übriges, anstatt das konsequenter zu unterbinden. „Düren hat sieben Freistöße an der Strafraumgrenze bekommen, wir hätten zwei haben müssen, bekamen aber keinen“, bemängelte Zeh. Zu Recht Rot zeigte der Unparteiische aber Takahito Ohno (73.), der den durchgebrochenen Goden nur per Notbremse stoppen konnte. Nun wurde es ganz schwer für Beeck, das trotzdem beharrlich angriff. Doch nach einem Einwurf chipte Harnafi den Ball auf Goden, der per Kopf zum 2:1 (80.) für den FCD traf.

Fünf Minuten Nachspielzeit, und Beeck hatte sich noch nicht aufgegeben: Eine letzte Ecke – auch Keeper Meyer rannte nach vorne und stieß gegen seinen FCD-Kollegen Theißen, der sich dramatisch zu Boden fallen ließ. Rot für Meyer, Ecke abgewehrt, der schnelle Goden zog los, und Norman Post konnte ihn und den Ball trotz allen Einsatzes nicht mehr bremsen. Goden schloss aus vollem Lauf ab – und der Ball trudelte zum 3:1 für Düren (95.) ins leere Tor. „Ich bin einfach losgelaufen“, grinste der zweifache Dürener Torschütze und ergänzte. „Und bei der schönen Flanke von Isi habe ich einfach den Kopf hingehalten.“ So einfach kann erfolgreicher Fußball sein.

„Beeck hat es uns nicht einfach gemacht. Aber wir haben die Ruhe bewahrt und trotz des Rückstands weitergespielt. Und vor allem in der zweiten Hälfte den Druck hochgehalten. Wir wussten, dass Beeck zum Schluss nicht mehr 100 Prozent bringen konnte“, so Schommers. So setzte sich zuletzt auch die bessere Physis gegen den großen Kampfgeist der Beecker Amateure durch.

Beeck: Meyer - Hühne, Leersmacher, Ohno - Hoffmanns, Wilms, Cartus (75. Vinci), Post - Braun (88. Pesch), Kleefisch, Stromberg (54. Hasani)

Weiter im Kader: Hasenbein - San Jose Justo, Torrens, Hülsenbusch, Theißen, Fensky

Düren: Theißen - Egouli (79. Lela), Weber, Winke - Clemens (60. Volz), Kühnel, Matuschyk (60. Harnafi), Geimer (89. Damaschek) - Goden, Bakhat, Dulleck (89. Schlößer)

Weiter im Kader: Schreiber - Popovic, Salman, Honda