Unfall in Heinsberg : Drei Verletzte nach Zusammenstoß auf Kreuzung

Heinsberg Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Heinsberg sind drei Menschen verletzt worden. Zwei Pkw waren trotz Ampel zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 19.10 Uhr auf der Karl-Arnold-Straße in Heinsberg. Zur dieser Zeit befuhr ein 27 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach die Straße in Fahrtrichtung Borsigstraße. Zur selben Zeit befuhr ein 30-jähriger Gangelter die Industriestraße in Richtung B221.