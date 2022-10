Oberbruch geschockt : Drei Figuren an beliebtem Karnevalsbrunnen abgesägt

Drei Figuren an beliebtem Karnevalsbrunnen abgesägt

Heinsberg-Oberbruch Oberbruchs Ortsvorsteher Helmut Frenken ist immer noch fassungslos. Der beliebte Karnevalsbrunnen von Bonifatius Stirnberg, der 2004 errichtet wurde, ist zerstört worden. Und von den Tätern fehlt jede Spur.

Die meisten Oberbrucher können es immer noch nicht glauben, aber ihr Karnevalsbrunnen, der seit 2004 ein zentraler und beliebter Treffpunkt im Ort war, ist zerstört worden. „Der Brunnen war unendlich beliebt. Er war ein zentraler Punkt im Ort. Ihn zu finanzieren, war eine Mammutaufgabe, deshalb trifft uns das besonders“, sagt Ortsvorsteher Helmut Frenken. In der Nacht zum Dienstag hatten sich bislang unbekannte Täter ans üble Werk gemacht und drei der ehemals fünf Karnevalsfiguren abgesägt und mitgenommen.

40.000 Euro hatte der Brunnen gekostet. Der Karnevalsverein Brööker Waatterratte hatte ihn mit Sponsorengeldern zur Freude der Bürger im Jahr 2004 errichten lassen. „Er wurde von dem bekannten Künstler Bonifatius Stirnberg angefertigt, der zum Beispiel auch den berühmten Puppenbrunnen in Aachen erschaffen hat“, sagt Frenken. „Sein Markenzeichen ist die Beweglichkeit der Puppen. Die Kinder konnten an den Figuren spielen.“ Insgesamt, so Frenken, handelte es sich um fünf Figuren: einen Karnevalsprinzen, eine Prinzessin, ein Tanzmariechen, ein Elferratsmitglied und einen Musikanten mit Akkordeon. Nur der Musikant und die Prinzessin sind jetzt noch vorhanden.