Tagebau Garzweiler : Der Bischof stimmt Entwidmung der Kirche nun doch zu

Wird entwidmet: Bischof Helmut Dieser folgt damit dem Antrag der Erkelenzer Pfarrei Christkönig. Er fordert trotzdem, die Garzweiler-Dörfer zu erhalten. Foto: ZVA/Daniel Gerhards

Erkelenz/Aachen Die Keyenberger Kirche Heilig Kreuz wird nun also doch entwidmet. Das hat Bischof Helmut Dieser so entschieden. Hat sich die letzte Hoffnung auf einen Erhalt des Gebäudes am Tagebau Garzweiler damit zerschlagen?