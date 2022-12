Aktion der Landwirte : Die Weihnachts-Traktoren rollen durch den Kreis Heinsberg

Schon fleißig geschmückt werden Traktor und Wagen auch auf dem Hof von Daniel Schmitz in Heinsberg-Waldenrath. Foto: Anna Petra Thomas

Kreis Heinsberg Da machen nicht nur Kinder große Augen: Leuchtend bunt geschmückt und weihnachtlich dekoriert, rollen im Dezember wieder die Traktoren durch den Kreis Heinsberg. Hier lesen Sie, wann und wo.

In Zeiten der harten Beschränkungen während der Corona-Pandemie waren die Lichterzüge mit den vielen leuchtend geschmückten Traktoren in den vergangenen beiden Jahren eine willkommene Abwechslung in der Adventszeit. Doch auch in diesem Jahr wollen die Organisatoren im Kreis Heinsberg die Aktion, die sie auch selbst lieb gewonnen haben, fortsetzen. So werden sich an diesem und am nächsten Wochenende im Kreisgebiet gleich mehrere Gruppen mit ihren Schleppern und Anhängern auf den Weg durch Städte, Gemeinden und Dörfer machen.

Auch an der Vitusstraße in Heinsberg-Waldenrath, auf dem Hof von Daniel Schmitz, laufen gerade die letzten Vorbereitungen. Rundherum werden gerade die Lichterketten an seinem Traktor befestigt. Einen ebenfalls bunt beleuchteten Planwagen hängt Schmitz in diesem Jahr hinten an, „und auch ein Nikolaus wird mitfahren“, verspricht er.

Für die Fahrten im gesamten Selfkant trifft er sich während der Schmückaktion noch einmal mit dem Kernteam, um die letzten Details zu besprechen. Mit bunter Beleuchtung und weihnachtlicher Musik an Bord wollen sich die Landwirte am Freitag, 9. Dezember, in Gangelt auf den Weg machen, am Samstag, 10. Dezember, in der Gemeinde Selfkant und am Freitag, 16. Dezember in Waldfeucht. Gegen 17 Uhr, bei Anbruch der Dunkelheit geht´s dort los. Die Fahrtrouten werden kurz vor Abfahrt über die sozialen Medien veröffentlicht, wie Michael Horrichs aus Gangelt-Vinteln, einer der Organisatoren, verspricht.

Mit dem Slogan „Ohne Bauern geht es nicht!“ machten die Bauern im Selfkant im vergangenen Jahr auf ihre Situation aufmerksam. Foto: Anna Petra Thomas

Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ seien diese Demonstrations-Fahrten der Landwirte im Jahr 2020 ins Leben gerufen worden, von der deutschlandweiten Gruppierung „Landschaft schafft Verbindung“ (LsV). Die Aktion habe zwei Ziele vereint, erklärt Horrichs. „Zum einen wollten wir damit auf die schwierige Situation der Landwirte hinweisen.“ Zum anderen habe man damit allen Kindern zu Hause einen echten Funken Hoffnung bringen wollen.

Im Jahr 2020 haben die Landwirte in einer ersten Fahrt zahlreiche Kinder- und Altenheime zwischen Gangelt und Erkelenz angesteuert, um dort ihre gesammelten Spenden abzugeben. Im vergangenen Jahr war die Gruppe um Michael Horrichs gleich vier Tage unterwegs, in Gangelt, Selfkant, Waldfeucht und in Heinsberg. In diesem Jahr beschränkt sich seine Gruppe auf den Selfkant. In Heinsberg gibt es eine eigene Lichterfahrt am Samstag, 17. Dezember. In Erkelenz sind am 9. und 11. Dezember Lichterzüge unterwegs. Und noch einen kleinen Zug gibt es schließlich am Freitag, 23. Dezember, in Bocket.

Wer selbst Kinder habe, für den sei es gar keine Frage, nicht dabei zu sein, erzählt Christian Jansen aus Gangelt, der seinen Traktor auch schmücken wird für die drei Fahrten im Selfkant. „Und wenn die Eltern daneben stehen mit Tränen in den Augen, das ist schon Gänsehaut-Feeling“, ergänzt Horrichs.

Auch Matthias Tholen aus Waldfeucht-Bocket und Felix Jansen aus Selfkant-Großwehrhagen gehören noch zum Orga-Team im Selfkant. Im vergangenen Jahr habe es Schilder mit der Aufschrift „Danke“ am Straßenrand gegeben und kleine Kinder, die sogar mit ihren kleinen Spielzeug-Traktoren, natürlich ebenfalls bunt beleuchtet, am Straßenrand auf den Zug gewartet hätten, weiß Jansen noch zu berichten.

Info Größter Zug in Heinsberg Der größte Zug in diesem Jahr soll am Samstag, 17. Dezember, durch Heinsberg rollen. Rund 140 Traktoren und Lkw seien daran beteiligt, erklärt hier Organisator Daniel Esser. Er spricht auch von einer reinen Lichterfahrt, die sich von dem Gedanken der Demonstration distanziert. Hier gehe es allein darum, den Menschen eine Freude zu bereiten, betont er. Die Zeiten für den Heinsberger Zug sind bereits veröffentlicht: Vorgestellt werden die Fahrzeuge ab 16.30 Uhr im Gewerbe- und Industriegebiet Dremmen, Am Weidenhof 10. Um 17.30 Uhr soll sich die 1,5 km lange Fahrzeugkolonne über 15 Kilometer in Bewegung setzen. Durchfahren werden Oberbruch (17.45 Uhr), Eschweiler und Schafhausen (18 Uhr), Heinsberg, Siemens-, Industrie- und Kempener Straße (18.15 Uhr), Kempen (18.30 Uhr), Karken 18.45 Uhr, Vinn (19 Uhr), Kirchhoven (19.15 Uhr), Lieck (19.30 Uhr) und zum Finale die Heinsberger Hochstraße (19.45 Uhr).

Der Demo-Gedanke für die Landwirtschaft ist zwar nicht ganz verschwunden aus den Aktivitäten im Selfkant, „aber er steht nicht mehr an erster Stelle“, betont Tholen. In Erkelenz jedoch steht der Demo-Gedanke weiterhin im Vordergrund. Um über die aktuelle Situation der Landwirtschaft in der Region zu informieren, wollen sich der Erkelenzer Landwirt Hubert Fell und einige seiner Mitstreiter am Freitag, 9. Dezember, und am Sonntag, 11. Dezember, von 14 bis 16 Uhr, also jeweils vor den Erkelenzer Lichterzügen, sogar auf den dortigen Marktplatz stellen, um die Menschen zu informieren.

Und dabei gehe es nicht nur um die Landwirte selbst, sondern auch um die regionalen Handwerksbetriebe wie Bäcker oder Metzger, die von der Landwirtschaft beliefert würden. Fell sieht ein großes Problem vor allem in dem Verbot für Spritzmittel. Aber genau damit behandelte Lebensmittel würden aus fernen Ländern immer noch nach Deutschland eingeführt. „Hier wünsche ich mir einheitliche Standards!“, betont er.