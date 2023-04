Historische Bahn : Die Selfkantbahn fährt nun endlich wieder unter Dampf

Einmal volltanken! Christoph Sega von der Selfkantbahn befüllt den Wasserkessel der Haspe. Foto: Hamacher

Gangelt-Schierwaldenrath Durch Lieferschwierigkeiten bei den Achsen und anderen Ersatzteilen fand der Dampfbetrieb der Selfkantbahn 2022 nicht statt. Doch an diesem Osterwochenende ist die alte Haspe wieder unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Was gibt es denn Neues bei der Selfkantbahn“, war die locker gemeinte erste Frage zur Saisoneröffnung bei der Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr (IHS). „Wir sind eine Museumsbahn, da gibt´s nix Neues“, war die schlagfertige Antwort von einem der Männer, die rund um die erste Tour am Dampfzug ihren Dienst taten. Dabei war ja selbst das schon etwas Neues: die Dampflok, es ist die Haspe, fährt wieder. Am Ende waren es große Lieferschwierigkeiten bei den Achsen und bei anderen Ersatzteilen, die dafür sorgten, dass der Dampfbetrieb der Selfkantbahn 2022 nicht stattgefunden hat und dafür die Dieselfahrzeuge zum Einsatz kamen.

Neu war auch der gute Besuch am Osterwochenende. Sicher zum einen dem „Hunger“ nach Dampfbetrieb geschuldet; andererseits nutzten viele Gäste aus ganz NRW, Belgien und den Niederlanden das herrliche Wetter bei Temperaturen um die 20 Grad.

Michael Müller kommt ursprünglich aus Sachsen und lebt jetzt in Brohl bei Koblenz. 26 Jahre war er bei der Fichtelbergbahn im Dampflokbetrieb tätig, jetzt arbeitet er bei der Brohltalbahn. Sein Vater war Eisenbahner, die Familie lebte im örtlichen Bahnhof. Da war der Lebensweg wohl vorgezeichnet. Eigentlich gehört seine Leidenschaft ja dem Videofilmen – natürlich gibt es da nur ein Thema: Eisenbahnen. Ihm war aufgefallen, dass auf Modellbahnbörsen die Kinder häufig in zweiter Reihe standen. „Man kauft einem Kind nicht eben mal eine Eisenbahn für ein paar Hundert Euro!“ Er hat nach preiswerteren Alternativen Ausschau gehalten, und wurde auf der halben Welt fündig. Die USA, England und Japan gehören zu den Ländern, aus denen er bezahlbare Alternativen importiert und diesmal in der Museumshalle in Schierwaldenrath anbot. Andere Aussteller dort hatten eine bunte (Oster)Warenvielfalt im Angebot.

Nach der Winterpause hieß es endlich wieder „Die Fahrkarten bidde!“ Foto: Hamacher

Erst am Samstag vor dem großen Fest wurde das Projekt rund um die Verlegung neuer Schwellen im Bereich „Gelindchen“ in Birgden fertig. Am Streckenkilometer 23,4, mitten in der Feldflur, gab es eine rund 360 Meter lange Baustelle. Das schlechte Wetter der letzten Wochen hatte immer wieder für Verzögerungen gesorgt. Und da der Bereich noch nicht ganz fertig ist, wurde das Suchen der Ostereier von Birgden kurzerhand in Richtung Stahe verlegt. Das kam bei Groß und Klein in dem vollbesetzten ersten Zug so gut an, dass man prompt eine Verspätung einfuhr. Bei der Selfkantbahn gibt’s dafür dann anders als beim großen Bruder DB kein Geld zurück, sondern die Freude der Fahrt verlängert sich einfach.

Maike Würdig hatte im Bahnhof Schierwaldenrath den Fahrkartenverkauf unter sich und freute sich über ganz viel Arbeit. Ihr Mann Thomas berichtet derweil von den zahlreichen anderen Baustellen rund um den historischen Eisenbahnbestand. Die „Regenwalde“, die einzige fünfachsige Dampflok, ist bei der Überarbeitung in der Endphase. „Wir hoffen, dass wir sie in diesem Jahr noch auf die Schiene bekommen“, so das Würdig-Duo. Die „Schwarzach“, die 101er, braucht einen neuen Kessel. „Dafür haben wir bei einer Fachfirma 2024 einen Termin bekommen!“

Der Termin ist das eine, die Finanzierung das andere Problem. Es gibt Spenden, es gibt Zuschüsse und es wird unendlich viel ehrenamtliche Eigenleistung von den Selfkantbahnern erbracht. Manchmal reicht das aber einfach nicht „und so müssen wir warten, bis das Geld zusammen ist“, so Thomas Würdig. Auch der „Regenwalde“ wird es so ergehen, dass sie am Ende fast durchrenoviert ist. „Man findet immer wieder Probleme, die nicht auf der Liste der Arbeiten stehen, und da wir nicht mit Panzerband reparieren, kann man davon ausgehen, dass unsere Nachfolger hier die nächsten 30 Jahre Ruhe haben!“

Von all diesen Problemen bekamen die Gäste am Osterwochenende nicht viel mit. Ein Blickfang in der Museumshalle war der Personenwagen 119, der in der Halle in altem neuem Glanz erstrahlte. Ach ja, und noch etwas Neues gibt’s: die beliebte Mondscheinfahrt ist wieder im Programm. Am 26. August startet die Tour in Gillrath. Zwischen Sekt, Grillparty und Musik bleibt dann zu hoffen, dass der Himmel wolkenfrei ist. Alle anderen Angebote unter: www.selfkantbahn.de.

(hama)