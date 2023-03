Tourismus in der Region Aachen : „Die Reise- und Erlebnislaune der Menschen ist nicht abgeflacht“

Als Redner auf der Bühne begrüßte Philipp Piecha (2. v. l.) Jörg Savio (li.) sowie Hubert Heinrichs, Stephan Pusch, Nico Sauerland, Ulrich Schirowski und Martina Baumgärtner (v. r.). Foto: Anna Petra Thomas-Wolters

Wassenberg Die Menschen gehen wieder aus und packen die Koffer, um zu reisen. Trotzdem stehen Gastronomie und Tourismusbranche vor neuen Herausforderungen. Der Trend ist: Schönes vor der eigenen Haustür entdecken.

„Entwicklungsperspektiven für den Tourismus und das Gastgewerbe“ war eine Veranstaltung auf Burg Wassenberg überschrieben, zu der die IHK Aachen unter anderem in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) eingeladen hatte. Geschäftsführer Ulrich Schirowski freute sich sehr über die rund 130 Gäste, die zum Teil von weit her, sogar aus dem belgischen Kelmis, nach Wassenberg angereist waren.

Philipp Piecha, bei der IHK für Tourismus zuständig, legte als Moderator zunächst seinen Finger in die Wunde. So sprach er von einer Zeit, in der die Entwicklung des Tourismus in Folge der Pandemie noch so richtig greifbar sei. Er nannte die steigenden Kosten für Personal, Energie und Wareneinsatz, zudem den Fachkräftemangel. Zudem seien die Kunden flexibler geworden, die Mitarbeiter wüssten ihre Work-Life-Balance zu schätzen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit identifizierte er als weitere Herausforderungen, kam jedoch zu dem Schluss: „Die Reise- und Erlebnislaune der Menschen ist nicht abgeflacht.“

Unternehmerischer Mut gefragt

Hier hakte Landrat Stephan Pusch mit seinem Grußwort ein. Die Burg Wassenberg sei als Veranstaltungsort sehr gut gewählt, sei sie doch Zeuge eines Auf und Ab der Menschheit. Als Gastronomie habe die Burg lange leergestanden, habe jedoch inzwischen durch den neuen Pächter Jörg Savio zu alter Blüte zurückgefunden. „Wenn Unternehmergeist und Mut da sind, geht es weiter voran“, bemerkte er dazu. Vor allem aber hätten die Menschen während der Pandemie „die guten Dinge vor der Tür neu entdeckt“, betonte er. „Diesen Trend müssen wir aufgreifen und die Chancen darin sehen“, appellierte er an sein Publikum aus der Tourismus- und Gastronomiebranche. Die Politik könne nur die Rahmenbedingungen setzen, dazu brauche es dann den unternehmerischen Mut.

Schirowski konzentrierte sich in seinem Vortrag auf die touristische Entwicklung des Kreises Heinsberg hin zur „Destinations- und Regionalmarke Heinsberger Land“. Bereits seit 2010 habe man in der Region die Bedeutung des Tourismus erkannt. 2017 habe es dann einen Neubeginn gegeben durch die Eingliederung des Tourismusengagements in die WFG. Schwerpunkte der ersten Jahre seien der Aufbau der West-Bike-Route, der Ausbau der Regionalmarke Heinsberger Land gewesen und das Engagement des inzwischen verstorbenen Markenbotschafters Christian Macharski.

Während der Pandemie habe man sich im Thema Soforthilfe engagiert, aber auch in der Fortentwicklung der Marke, begleitet von neuen Auftritten bei Facebook und Instagram. Aktuell identifizierte Schirowski drei Schwerpunkte im Tourismusengagement. Der erste ist für ihn das Thema Radfahren. Als aktuelle Beispiele für die Region nannte er den rund 170 Kilometer langen Ruruferradweg, der durch den Kreis Heinsberg führt. Bezogen auf die im Kreis installierte Tim-Berresheim-Bilderreise präsentierte er das Deckblatt des neuen Aufrufs für die Landesförderung. Es zeige dieses Mal ein Foto aus dieser Bilderreise, erklärte er stolz.

Beim Thema Wandern sah der WFG-Geschäftsführer zwei innovative Schwerpunkte für die Region. Der eine sind analog-digital-hybride Routen, der andere mehr Barrierefreiheit beim Wandern. Hier will die WFG mit der Rurtal-Schule kooperieren und hofft auf einen Projektstart im dritten Quartal dieses Jahres.

Dritter Schwerpunkt im Tourismusengagement des Kreises Heinsberg ist der weitere Ausbau der Regionalmarke für regionale Produkte. Damit sei man im Herbst 2019 mit rund 20 Betrieben gestartet. Inzwischen seien es rund 70, so Schirowski. Auch hier gebe es schon die Möglichkeit der Onlinebestellung über die Ordery-App. Die Erfolgsfaktoren für das Tourismusengagement im Kreis Heinsberg sah Schirowski im Netzwerken, etwa mit der Region Aachen, mit dem Niederrhein-Tourismus, auf euregionaler Ebene oder auch mit dem Innovationsnetzwerk Rheinisches Revier. Ziel für den Kreis Heinsberg müsse eine Schärfung des touristischen Profils sein, eine Steigerung von Angebot und Attraktivität sowie von Reichweite und der Positionierung im Markt.

Zu einer anschließenden Talkrunde konnte Piecha auf der Bühne Burgpächter Georg Savio begrüßen, ebenso Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH, Hubert Heinrichs vom 3H Camping-Center und Nico Sauerland von der Tin Inn GmbH.

Bester Januar seit Bestehen

Savio betonte, dass man augenblicklich aufgrund der Personalproblematik das Geschäft nur halten könne durch die Begrenzung der Öffnungszeiten. „Das müssen auch die Gäste verstehen“, sagte er. Baumgärtner erklärte, dass man die Belegungszahlen im Vergleich zu 2019 wieder zu 98 Prozent aufgeholt und gerade den besten Januar seit Bestehen ihrer Tourismusregion verzeichnet habe. „Der Tourismus ist keine kleine Insel, sondern ein echter Standortfaktor für die Region“, betonte sie. Das würden auch die Anfragen von Investoren zeigen, die hier gern Freizeiteinrichtungen bauen würden.

Heinrichs verdeutlichte seinen Zuhörern, dass Menschen, die in die Region kommen würden, sie oft ganz anders wahrnehmen würden. „Nur wenn wir das mit in Betracht ziehen, können wir erfolgreich sein“, sagte er. Besonderes Interesse erfuhr schließlich das Projekt von Sauerland mit dem deutschlandweit ersten Hotel aus Seefrachtcontainern, das derzeit in Erkelenz entsteht.