Kostenpflichtiger Inhalt: Einjähriges Projekt beendet : Die Natur und ihren Nutzen erlebt

Auch bei den Aktionen des Abschlusstages packten Jürgen Krüger, Natascha Lenkeit-Langen, Achim Buchholz, Pascal Morchner, Nils Frieman, Käthe Nellissen und Rüdiger Lenkeit (von links) tatkräftig mit an. Foto: Anna Petra Thomas

Wegberg-Wildenrath „Vielfalt der Natur – inklusiv entdecken und erleben“ lautete der Titel eines knapp einjährigen Projekts, in dessen Rahmen sich in der Naturschutzstation Haus Wildenrath an sieben Terminen Menschen aus ganz unterschiedlichen Einrichtungen trafen. Sie erlebten gemeinsam die Natur und ihren Nutzen fürs menschliche Leben.