Typisierungsaktion in Heinsberg : Die Leukämie durchkreuzt Tetianas Träume

Sucht dringend einen Stammzellenspender: Tetiana Maksymenko, die nach ihrer Flucht aus der Ukraine in Heinsberg lebt. Foto: Tetiana Maksymenko

Heinsberg Tetiana Maksymenkos Leben ist gleich zweimal auf den Kopf gestellt worden. Zunächst flieht sie aus dem umkämpften Charkiw in der Ukraine nach Heinsberg. Dort stellt sich heraus, dass sie an Leukämie leidet. Jetzt sucht die 17-Jährige einen Stammzellenspender.

Tetiana Maksymenko hat in ihrem gerade einmal 17 Jahre jungen Leben bereits mehrere dramatische, sogar lebensbedrohliche Situationen durchstehen müssen. Zunächst floh sie wegen des russischen Angriffskrieges aus ihrer ukrainischen Heimat. Und dann wurde ihr Leben erneut auf den Kopf gestellt. Sie erkrankte an Leukämie und sucht dringend einen passenden Stammzellenspender. Am Sonntag findet deshalb in Unterbruch beim Deutschen Roten Kreuz eine Typisierungsaktion statt. Die Hoffnung, einen geeigneten Spender zu finden, lebt. Denn nur mit einem passenden Spender kann Tetiana den Kampf gegen die Leukämie gewinnen.

Tetianas Heimat Charkiw liegt im Osten der Ukraine und war schon zu Beginn des Krieges heftig umkämpft. Beim russischen Überfall auf die Ukraine 2022 wurde Charkiw intensiv beschossen, wovon auch die zu einem großen Teil russisch geprägte Zivilbevölkerung betroffen war. Nach Angaben von „Human Rights Watch“ war ein Großteil der Bevölkerung geflohen, aber rund 500.000 Menschen verblieben in der Stadt. Wohngebiete wurden von russischer Streumunition getroffen, Hunderte Zivilisten starben und etliche Gebäude wurden zerstört.

Tetiana und ihre Familie gelangten auf der Flucht nach Heinsberg, wo sich das DRK in Unterbruch um sie kümmerte. Dafür ist Tetiana sehr dankbar. „Sie umgaben uns mit Liebe und Fürsorge“, sagt sie. Und dieses Engagement der DRK-Mitarbeiter halte bis heute an. „Nachdem ich hier von den Geräuschen der Sirenen und Explosionen wieder zu Atem gekommen war, begann ich neu zu leben, zu lernen, zu träumen und mir Ziele zu setzen“, sagt sie. Tetiana Maksymenko habe am Berufskolleg EST in Geilenkirchen eine Integrationsklasse besucht und intensiv Deutsch gelernt. „Dabei haben mir die Grundkenntnisse der deutschen Sprache geholfen, die ich an meiner Schule in der Ukraine erworben habe“, sagt sie.

Parallel dazu hat die junge Frau im Online-Format die elfte Klasse der ukrainischen Schule „sehr gut“ abgeschlossen. In Deutschland machte Tetiana auch zwei Praktika und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen. „Ich träumte davon, in Deutschland Abitur zu machen und an die Universität zu gehen. Aber leider wurden meine Pläne durch eine schwere Krankheit durchkreuzt“, sagt sie.

Im Frühling sei sie immer blasser geworden, Müdigkeit und Atemnot kamen hinzu, an ihren Beinen traten viele Mikroblutungen auf. In der Kinderklinik in Rheydt wurde eine Blutuntersuchung gemacht, worauf sie umgehend mit dem Krankenwagen in die Onkologie des Universitätsklinikums Düsseldorf gebracht wurde. „Nach der Punktion stellten die Ärzte fest, dass mein Knochenmark nicht funktioniert. Nach einer langen Untersuchung meiner Tests wurde bei mir ein Myelodysplastisches Syndrom (MDS) diagnostiziert“, sagt sie. Als MDS werden Erkrankungen bezeichnet, bei denen sich veränderte blutbildende Zellen im Knochenmark entwickeln. Sie können auch zu einer Art Leukämie führen.

Die Ärzte sagten Tetiana, dass in ihrem Fall eine medikamentöse Behandlung nicht wirksam sei und sie eine Knochenmarktransplantation benötige. „Meine Mutter und meine jüngere Schwester wurden sofort auf Kompatibilität überprüft, aber leider passten sie nicht“, sagt sie. Damit eine Transplantation gelingen könne, komme nur jemand infrage, der die gleichen genetischen Gewebemerkmale hat wie die 17-Jährige, teilt eine Sprecherin der Stefan-Morsch-Stiftung mit. Doch da diese Genmerkmale in extrem großer Vielfalt vorkämen, sei die Suche nach einem genetischen Zwilling häufig kompliziert. Nur ein Viertel der Betroffenen findet innerhalb der Familie einen Spender, für jeden zehnten Patienten bleibt die Suche erfolglos.

„Um aber überhaupt infrage zu kommen, muss man sich typisieren lassen“, so die Sprecherin der Stiftung. Deshalb appelliert auch Tetiana selbst an alle, sich als Spender registrieren zu lassen, um entweder ihr oder in der Zukunft einmal einem anderen Erkrankten helfen zu können.

Dazu rufen Mitarbeiter der DRK-Flüchtlingsunterkunft in Unterbruch und das DRK im Kreis Heinsberg gemeinsam mit der Stefan-Morsch-Stiftung alle Menschen von 16 bis 40 Jahre auf, sich am Sonntag, 23. Juli, von 12 bis 17 Uhr, als mögliche Lebensretter zu typisieren. Auf dem Gelände der DRK-Flüchtlingsunterkunft, Anton-Loevenich-Straße 6 findet die Aktion statt.