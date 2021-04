Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Testpflicht für Grundschüler : „Die Kinder sehen das spielerisch“

Vor dem Unterrichtsbeginn steht der Test: Seit Montag ist dieser auch an Grundschulen Pflicht. Foto: dpa Foto: Christoph Soeder/dpa/Christoph Soeder

Kreis Heinsberg Heftige Wellen schlug im Vorfeld die Diskussion um die Corona-Testpflicht für die Grundschüler, die am Montag in den Schulen gestartet ist. Wie läuft es in der Praxis?