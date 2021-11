Raumnot : Die Kapazitäten an vielen Schulen sind ausgeschöpft

Gerade erst eröffnet, schon ist die Janusz-Korczak-Schule wieder zu klein. Fast alle Schulen in Kreisträgerschaft klagen über Platzmangel. Foto: Stefan Klassen

Kreis Heinsberg An vielen Schulen im Kreis Heinsberg sind die Raumkapazitäten erschöpft. Ein neuer Schulentwicklungsplan soll her. Die Gründe erläuterte Dezernentin Sonja Maurer im Schulausschuss des Kreises.

Es wird zunehmend enger an den Schulen im Kreis Heinsberg. Ging man noch vor einigen Jahren von sinkenden und sehr niedrigen Schülerzahlen in der gesamten Bundesrepublik aus und passte die Schulen daran an, zeigt sich nun, dass diese Einschätzung nicht richtig war.

Die Zahl der Schüler ist in den vergangenen Jahren zwar tatsächlich gesunken, doch die Zahl der Geburten zieht seit Jahrgang 2014 wieder deutlich an, auch die Migrationsbewegung ab 2015 schlägt sich in den Schülerzahlen nieder. Zudem wird mehr Platz in den Schulgebäuden benötigt, weil Eltern ab 2026 einen Rechtsanspruch auf OGS-Plätze für ihre Kinder haben.

Auch im Kreis Heinsberg machen sich die veränderten Umstände immer deutlicher in schwindenden Kapazitäten sichtbar. „Wir müssen schnellstmöglich in die richtige Richtung lenken, um Perspektiven für die Zukunft zu schaffen“, betonte Dezernentin Sonja Maurer, die das Amt für Bildung, Kultur und Integration des Kreises Heinsberg leitet, bei der jüngsten Sitzung des Schullausschusses.

Die Schulentwicklung sei ein Thema, das Politik und Verwaltung über längere Zeit beschäftigen werde und hohe Investitionen nach sich ziehen werde. „Angesichts der veränderten Umstände empfiehlt die Verwaltung eine neue Erstellung einer Schulentwicklungsplanung“, machte Maurer deutlich und stellte klar, dass genau jetzt die Hausaufgaben gemacht werden müsste, um in einigen Jahren nicht vor einem Berg an Problemen zu stehen. „Wegen der großen Verflechtungen der Schulen untereinander sollte der Schulentwicklungsplan nicht nur für die Schulen in Kreisträgerschaft, sondern kreisweit erfolgen“, erklärte Maurer.

Eng wird es aktuell bereits an den Förderschulen in Kreisträgerschaft. Alle Förderschulen des Kreises – die Jakob-Muth-Schule, die Janusz-Korczak-Schule und die Rurtal-Schule – sind mit steigenden Schülerzahlen konfrontiert. Das habe damit zu tun, dass es eine wachsende Anzahl von Schülern mit Auffälligkeiten gebe. Die Zahl der Schüler mit Förderbedarf könnte infolge der Lockdowns in Zukunft als Corona-Folge noch steigen.

„Obwohl Kinder und Jugendliche mit Lern- und Entwicklungsstörungen grundsätzlich an jeder allgemeinen Schule unterrichtet werden können, entscheiden sich die Eltern im Rahmen ihres Wahlrechts zunehmend für die Förderschule“, führte Maurer aus. Dies führe zunehmend zu Raumnot in den Schulen.

Die Janusz-Korczak-Schule, deren neues Schulgebäude erst zum Schuljahr 2019/20 bezogen wurde, hat bereits jetzt seine Kapazitätsgrenzen erreicht. Für die Nachmittagsbetreuung gibt es bislang keine eigenen Räume, doch wenn der Rechtsanspruch kommt und perspektivisch bis zu 75 Kinder über Mittag betreut werden sollen, würde dies das Gebäude sprengen, sagte Maurer. Ausgereizt seien auch die Raumkapazitäten an der Jakob-Muth-Schule für ihre 264 Schüler, führte die Dezernentin aus. An der erst kürzlich erweiterten Rurtalschule sei es schon wieder eng. Wie an den beiden anderen Förderschulen seien dort Räume bereits umgewandelt worden, dennoch fehlt es an Platz für Therapieräume. Auch an den Berufskollegs Erkelenz und EST in Geilenkirchen fehlt es an Platz. Lediglich im Berufskolleg Wirtschaft seien die Kapazitäten noch ausreichend, erläuterte Maurer.