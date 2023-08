Zweites Restaurant eröffnet : Baguetteschmiede jetzt auch in Heinsberg

Maximilian Busch hat zusammen mit seiner Mutter eine weitere Baguetteschmiede in Heinsberg eröffnet. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Heinsberg Baguettes, Kaffee, Kuchen und mehr gibt es jetzt nicht nur in der Geilenkirchener Gerbergasse. Was Maximilian Busch seinen Gästen in Heinsberg zaubert.

Vom klassischen, süßen oder herzhaften Frühstück über verschiedene, kreativ und frisch belegte Baguettes bis hin zu Kaffee und hausgemachten Kuchen: Wer eine Adresse für die Mittagspause oder den Start in den Tag sucht, kann sich über eine weitere Anlaufstelle in Heinsberg freuen. Maximilian Busch hat eine zweite Baguetteschmiede eröffnet. Neben der Baguetterie in der Gerbergasse in Geilenkirchen hat er vor knapp einem Monat an der Apfelstraße in Heinsberg die ersten Gäste empfangen.

„Die Baguetteschmiede in Geilenkirchen wird so gut angenommen, dass wir einen zweiten Standort eröffnen wollten“, erzählt der 29-Jährige. Dabei hatten er und seine Mutter Andrea Busch in Geilenkirchen schon mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. „Uns hat in Geilenkirchen immer eine Baguetterie in der Stadt gefehlt und so haben wir es einfach gewagt – mitten in der Pandemie“, blickt Busch zurück. Gerade als der Laden zu richtig angelaufen war, sei das Hochwasser gekommen. „Und Ende vergangenen Jahres hatten wir dann noch einen Rohrbruch und mussten für mehrere Monate schließen“, berichtet er. Die Gäste seien nach den Wiedereröffnungen zum Glück aber immer wieder zurückgekommen.

„Wobei man schon merkt, dass in der Geilenkirchener Innenstadt seit dem Hochwasser weniger los ist“, sagt Busch. Er würde sich eine Belebung wünschen: „Es würde sehr helfen, wenn eine Lösung für den ehemaligen Rewe gefunden ist.“

Seit knapp einem Monat gibt es an der Apfelstraße in Heinsberg Frühstück, Baguettes, Kaffee und Kuchen. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Während in Geilenkirchen der Wasserschaden durch den Rohrbruch repariert wurde, machte sich Busch in Heinsberg auf die Suche nach geeigneten Räumen für ein zweites Restaurant – und wurde schnell fündig. „Die Renovierung hat dann aber länger gedauert als geplant“, sagt Busch. „Wir haben viel selber gemacht.“

Farblich setzt der Heinsberger in der neuen Baguetteschmiede wieder auf viel Holzoptik sowie Braun- und Grüntöne. Ein besonderer Hingucker ist die begrünte Wand. Knapp 110 Personen finden drinnen und draußen Platz. „Wir haben hier noch einen Extraraum, den man mieten kann“, erzählt Busch. In Geilenkirchen müsse er den Laden bei Veranstaltungen immer schließen. „Wir hatten kürzlich unsere zweite Hochzeit. Das ist immer sehr schön“, sagt er.

Mit dem Start in Heinsberg ist er zufrieden. Gerade das Frühstück werde schon gut angenommen. „Besonders beliebt ist Mittags dann unser Chicken BBQ Baguette und das Chicken Classic“, verrät Busch. Aber auch seine „Beef and Cheese“- Kreation werde gerne bestellt. „Wir haben natürlich auch eine Auswahl veganer Baguettes“, sagt Busch, der mehrmals täglich die Brote für die Baguettes frisch backt. Glutenfrei sei ebenfalls möglich. Gerade in der Mittagspause seien Sammelbestellungen zum Abholen gefragt. Einen Lieferdienst gebe es allerdings nicht.

„Wir suchen noch immer nach Personal und freuen uns über motivierte Anfragen“, sagt Busch, der anders als seine Mutter selbst nicht aus der Gastronomie kommt. Bevor er die Baguetteschmiede in Geilenkirchen 2021 eröffnete, war er zuletzt mehrere Jahre international als Servicemitarbeiter unterwegs. „Ich bin ein sehr sozialer Mensch und dabei war ich viel allein“, erzählt er. Bisher habe er den Wechsel in die Gastronomie nicht bereut. „Ich kümmere mich gerne um die Gäste oder bereite die Baguettes zu“, so Busch. „Es ist einfach schön, wenn die Gäste satt und zufrieden den Laden verlassen.“ Perspektivisch kann sich Busch vorstellen, noch einen weiteren Standort in Erkelenz zu eröffnen: „Aber dafür müssen wir erst einmal Mitarbeiter finden, auf die wir uns verlassen können.“