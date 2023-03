Vorarbeiten für die Umgestaltung : Die Arbeiten am Erkelenzer Markt laufen Montag an

Städtische Haushaltskasse : Bürgermeister ist gegen Baustopp in Erkelenz Die Bürgerpartei in Erkelenz ging in dieser Woche mit einem rigorosen Vorschlag an die Öffentlichkeit. Angesichts der finanziellen Situation der Stadt möchte sie zahlreiche Baumaßnahmen stoppen. Der Bürgermeister hält dies für nicht angebracht.