Will für die Mönchengladbacher Grünen in den Bundestag: Kathrin Henneberger, die im Kreis Heinsberg gegen den Tagebau Garzweiler kämpft. In Lützerath besetzten Aktivisten zuletzt ein Hausdach, um Abrissarbeiten zu behindern. Henneberger übertrug das im Video live bei Twitter. Foto: MHA/Daniel Gerhards