Golfer machen die Nacht zum Tag : Deutschlands erster Neun-Loch-Golfplatz mit Flutlicht

Dank Flutlicht können Golfer jetzt auch in der dunklen Jahreszeit auf der Anlage in Rothenbach von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr spielen. Foto: MHA/Anna Petra Thomas

Wassenberg-Rothenbach Wenn die Tage kürzer werden, neigt sich auch die Golfsaison langsam wieder ihrem Ende zu. Nicht jedoch im Golf-Club Rothenbach. Dort, kurz vor der niederländischen Grenze in der Nähe des Wassenberger Stadtteils Birgelen, soll noch in diesem Monat der erste Neun-Loch-Golfplatz Deutschlands mit einer Flutlichtanlage in Betrieb gehen.