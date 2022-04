Sanierung notwendig : Der Zahn der Zeit nagt am Bocketer Kirchturm

Sanierungsbedürftig: Der Turm der Kirche St. Josef in Bocket muss saniert werden. Die Fassade ist in schlechtem Zustand, wie das Bistum bestätigt. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Waldfeucht-Bocket Die Fassade des Kirchturms in Bocket ist in schlechtem Zustand. Bei Stürmen sind schon faustdicke Steine heruntergefallen. Jetzt soll saniert werden. Was das kostet und wie viel Geld das Bistum beisteuert.