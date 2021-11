Bombenfund : Der „Wohnblockknacker“, der Heinsberg in Atem hält

Zwei Drittel der Stadt Heinsberg wurden bei dem Bombenhagel 1944 zerstört (Archivbild). Foto: grafik

Heinsberg In Heinsberg wird am Donnerstag eine zwei Tonnen schwere Luftmine entdeckt. Was macht diese Sprengkörper so gefährlich? Woher stammen sie? Und wie häufig kommen sie vor?