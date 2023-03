Für Modelleisenbahnliebhaber : Der Trix-Express dampft in einem Kuhstall in Obspringen

Der Trix-Euregio-Stammtisch mit seinem Vorsitzenden Reimund Beulen (4.v.l.) hat mit der Trixburg in Obspringen eine Heimat für den Trix-Express geschaffen. Foto: Dettmar Fischer

Waldfeucht-Obspringen Das Rattern der Räder über den Schienen ist Musik in den Ohren von Eisenbahnliebhabern, auch wenn diese Räder klein sind und die Schienen nur im Kreis führen. In Waldfeucht retten Modelleisenbahnliebhaber alte Trix-Züge vor der Endstation Müllhalde.

Von Dettmar Fischer

Der Bahnhof Neustadt steht heute in Obspringen an der Ringstraße. Ob man die Straßenbeleuchtung wohl einschalten sollte – man weiß es nicht so genau. Auch die Wassermühle in Betrieb zu setzen, erscheint beim Blick in Richtung Schaltpult riskant. „Da sind schon mal 220 Volt drauf“, erklärt Reimund Beulen und man zieht ruckartig die Finger, die so gerne mal die Schalter umlegen würden, zurück.

„Trix“ heißt das Zauberwort, das die Jungs im alten Kuhstall in Verzückung versetzt – und das nun schon seit Jahrzehnten. Sie treffen sich regelmäßig freitags in ihrer Trixburg, wo der Bahnhof Neustadt und noch viele andere Projekte Freizeitspaß auch für die nächsten Jahre bieten.

Paradies für Liebhaber von Modelleisenbahnen

Die Trixburg betritt der Besucher – nein, nicht über eine Zugbrücke – aber immerhin durch ein Umzugswagen-großes Garagentor. Dahinter verbirgt sich ein Paradies für alle, die immer schon gerne mit der Modelleisenbahn gespielt haben, und zwar mit der, die ein halbes Jahr früher als die Konkurrenz Märklin auf den Markt kam, dem Trix-Express.

Reimund Beulen ist der Vorsitzende des Trix-Euregio-Stammtisches, der seit 2004 die Trix-Express-Freunde aus nah und fern versammelt und 2015 den Vereinsstatus erhielt. Nach mehreren Umzügen quer durch die Euregio, zuletzt war der Verein in Übach-Palenberg ansässig gewesen, war der Trix-Express 2020 in Obspringen angekommen.

Hinter dem Wohnhaus von Reimund Beulen haben die Trix-Freunde in einer ehemals als Kuhstall genutzten Scheune reichlich Platz gefunden, um ihre Schätze auszubreiten und vor allem auch zu restaurieren. Drei Jahre lang haben sie umgebaut. Unter anderem ist eine zweite Ebene eingezogen worden, was allerdings nicht verhindern kann, dass Reimund Beulen jetzt feststellt: „Wir benötigen noch etwas mehr Platz.“ Der Umbau ist aber so weit fortgeschritten, dass nun wieder mehr im Kleinen statt im Großen gebastelt wird.

Einen Autofriedhof in den 1950er Jahren am Rande einer Siedlung stellt diese kleine Szene einer großen Schauanlage dar. Foto: Dettmar Fischer

15 aktive Mitglieder hat der Verein, die aus Köln, Wuppertal, Aachen oder den benachbarten Niederlanden freitags ins Clubheim kommen, um bei Kuchen und Schnitzel zu fachsimpeln und an den Modelleisenbahnanlagen zu basteln. Gerade war die Trixburg Treffpunkt der Trix-Express-Szene aus ganz Deutschland und den Nachbarländern. Die gemeinsame Liebe gehört den Fabrikaten der Nürnberger Firma Trix, die die Modellbahnen Trix-Express und später dann noch den Minitrix herausbrachte.

Im März 1935 war mit dem Trix-Express das erste serienmäßig hergestellte Eisenbahnsystem im HO-Maßstab auf den Markt gekommen. Die Schatzkammer der Trixburg ist, wenn man ein wenig Modelleisenbahn-affin veranlagt ist, durchaus vergleichbar mit den Schatzkammern aus 1001 Nacht.

Ältere werden sich vielleicht noch an Modelleisenbahnanlagen erinnern, die in den Durchgängen von größeren Bahnhöfen standen. Eine solche Anlage ausgestattet mit Trix-Express-Zügen und demnächst auch einer Minitrix, die einen Globus umkreist, der über der Anlage angebracht ist, steht und wartet in der Trixburg auf ihre Restaurierung. Ein angetrunkener Bahnreisender hatte vielleicht seinen Zorn über eine Zugverspätung an der Anlage ausgelassen, die der Verein reichlich ramponiert vom Betreiber übernehmen konnte.

So wie diese Anlage, die vermutlich auf dem Müll gelandet wäre, haben die Vereinsmitglieder etliche weitere, teils riesige Modelleisenbahnanlagen retten können. Unter vielen anderen steht in der Trixburg auch die letzte Messeschauanlage der Firma Trix, die ein Mitarbeiter zur Verwahrung anvertraut bekommen hatte. 20 Jahre hatte der Mann sie in einer Scheune gelagert gehabt, bevor Reimund Beulen und seine Mitstreiter im Umzugswagen angereist waren, um sie für die Zukunft zu bewahren. Die wunderbare Anlage ist im Stil der 1950er Jahre gestaltet und wartet darauf, mit einem feinen Gespür für den Unterschied zwischen Patina und Dreck wiederbelebt zu werden.

Alleine acht historische Schauanlagen haben in der Trixburg eine dauerhafte Bleibe gefunden. Aus einem Spielzeugmuseum im hessischen Buseck stammt eine Anlage, die noch ganz im Stil der frühen Jahre glänzt. Das Schaltpult macht mit Bakelitschaltern und hier und da auch mal 220 Volt im Anschlag noch richtig was her. Die Botschaft des Schriftzugs „Gute Fahrt mit Trix“, der den Hintergrund dieser schönen Anlage mit Neustadter Bahnhof, verstaubten Hügeln, einer Mühle und einem roten Schienenbus ziert, gilt auch heute noch wie vor 70 Jahren.

Ziel der Vereinsmitglieder ist es, die Anlagen wieder fahrtüchtig zu machen. Denn der Fahrspaß auf solchen großen Anlagen gehört auch für erwachsene Trix-Express-Fahrer zum Hobby dazu. Eine kleine Sitzecke im Stil der 1950er Jahre und überall Vitrinen für Loks und Wagons sowie eine Bibliothek finden sich ebenfalls in der Trixburg.