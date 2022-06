Senkung der Spritpreise : Der Tanktourismus an der Grenze läuft

Kunden aus dem niederländischen Grenzgebiet tanken derzeit besonders gerne an deutschen Tankstellen - auch im Kreis Heinsberg. Foto: Dettmar Fischer

Heinsberg Die Senkung der Spritpreise in Deutschland wird auch in den Niederlanden aufmerksam registriert. In die Schlangen vor den Tankstellen reiht sich derzeit so manches Auto mit niederländischem Kennzeichen ein. Beobachtungen im Kreis Heinsberg.