Die lange Suche nach der Leiche : Der rätselhafte Fall „Dorota“ in seinen Etappen

Alles deutet darauf hin, dass sie umgebracht wurde: Dorota verschwindet vor sieben Jahren. Mit diesem Foto sucht die Polizei damals nach ihr. Jetzt wurden Leichenteile gefunden. Foto: Polizei Heinsberg

Selfkant/Geilenkirchen Die Suche nach Dorota war jahrelang erfolglos. Trotzdem gibt es immer neue Wendungen. Das Verschwinden der jungen Frau bleibt rätselhaft – bis den Ermittler nun der Durchbruch gelingt. Eine Chronologie.

Dass noch einmal Bewegung in den Fall „Dorota“ kommt, scheint lange kaum möglich zu sein. Fast sieben Jahre nach dem Verschwinden der damals 29-jährigen Frau sollen noch neue Hinweise, neue Spuren, neue Beweise auftauchen? Das überrascht, scheint aber Tatsache zu sein. Dabei war so vieles in dem Fall von Beginn kaum zu glauben. Es ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre. Und nun scheint er gelöst zu sein. In unserer Chronologie rollen wir den Fall „Dorota“ noch einmal chronologisch auf.

18. Oktober 2016: Was an diesem Abend passiert, ist bis heute Spekulation. Dorota soll einen Liebhaber in den Niederlanden haben. So soll sie sich entschieden haben, ihren Mann verlassen zu wollen. Das soll sie ihm an diesem Abend gesagt haben. Was dann passiert, beschäftigt die Ermittler bis heute.

23. Oktober 2016: Die Polizei in Heinsberg schickt einen Zeugenaufruf heraus: Dorota Galuszka-Granieczny werde seit einigen Tagen vermisst. Sie soll am 18. Oktober gegen 23 Uhr einfach das Haus verlassen haben, in dem sie mit ihrem Ehemann und dem damals siebenjährigen Sohn gelebt hat. Die Polizei fragt: Wer hat Dorota gesehen? Ist es die Suche nach einer Vermissten oder nach einer Leiche? Das ist zu diesem Zeitpunkt noch offen.

24. Oktober 2016: Die Suche nach Dorota läuft. Und es ist schon eine Mordkommission eingerichtet worden. Das ist ungewöhnlich, wenn ein Erwachsener gerade erst eine Woche verschwunden ist. Das mag damit zusammenhängen, dass die Version, die der Ehemann der Polizei auftischt, Widersprüche birgt. Würde die Frau einfach aus freien Stücken auf Nimmerwiedersehen verschwinden und ihr Handy, ihre Brille und vor allem ihren damals siebenjährigen Sohn zurücklassen? Schon kurz nach dem Verschwinden wird der „emotionale Konflikt“ zwischen der damals 29-jährigen Dorota und ihrem Mann bekannt.

28. Oktober 2016: Dorotas Ehemann wird zum ersten Mal festgenommen. Gegen ihn habe ein Anfangsverdacht wegen Totschlags bestanden, sagt die Staatsanwaltschaft damals. Der habe sich aber nicht erhärten lassen. Also kommt der Mann wieder frei. Heute, sieben Jahre später, muss man sagen: Es ist Freiheit auf Zeit.

Überall wird nach Dorota gesucht: Auch mit Plakaten und Zetteln hoffen Angehörige, einen Hinweis auf den Verbleib der Frau zu bekommen. Foto: ZVA/Daniel Gerhards

31. Oktober 2016: Das Haus in Süsterseel, in dem Dorota mit Mann und Kind gewohnt hatte, wird von der Polizei durchsucht. Später wird bekannt, dass die Polizei nicht findet, wonach sie sucht. Zumindest sind weder Leiche noch Blutspuren auszumachen. Daraus muss man zu diesem Zeitpunkt nicht folgern, dass Dorota noch lebt, man kann aber daraus schließen, dass sie nicht in dem Süsterseeler Haus umgebracht wurde.

7. November 2016: Die Polizei sucht Dorota. Mit einem Großaufgebot aus Hundertschaften, Hunden und Booten durchkämmt sie den Wald zwischen Süsterseel und Tüddern. Mit Echolot und Spürhunden fahren die Beamten auch über die Seen in dem Wald. Die Suche soll noch wochenlang weitergehen. Immer mit demselben Ergebnis: Keine Spur von Dorota.

Im November 2016: Neben der Polizei formieren sich auch immer wieder private Gruppen, die Waldstücke auf eigene Faust durchsuchen. Das Engagement in allen Ehren bleiben diese Aktionen jedoch problematisch. Was würde es wohl mit den Leuten machen, wenn sie wirklich auf eine Leiche stoßen?

Die Polizei durchkämmt nach dem Verschwinden von Dorota die Waldstücke um den Ort Süsterseel herum. Foto: Ralf Roeger

9. November 2016: Während die Suche nach Dorota erfolglos weiterläuft, ist immer wieder zu hören, dass die Mordkommission den Ehemann weiterhin stark verdächtigt, seine Frau umgebracht zu haben. Aber offensichtlich ist ihm zu diesem Zeitpunkt nichts nachzuweisen.

11. November 2016: Jetzt gibt es doch Videomaterial aus der Nacht, um die sich in diesem Fall alles zu drehen scheint. Es stammt aus der Überwachungskamera eines Nachbarn von Dorota. Darauf zu erkennen ist ein Auto. Marke, Kennzeichen und Fahrer sind aber nicht zu identifizieren. Es ist eine von vielen Sackgassen im Fall „Dorota“.

Mitte November 2016: Was macht der Fall „Dorota“ mit den Menschen im 1600-Einwohner-Ort Süsterseel im Selfkant. Schwer zu sagen, man kann sich dieser Frage nur annähern. Überall im Ort hängen Plakate, in der Hoffnung, sie doch noch lebend zu finden oder zumindest einen Hinweis auf ihren Verbleib zu bekommen. Wenige wollen über Dorota reden, öffentlich fast keiner. Aber man spürt, dass das Verschwinden, die vielen Polizisten und die vielen Sensationsreporter von „Bild“, RTL und Co. die Menschen mindestens mal verunsichern, wenn nicht gar verstören.

17. November 2016: Keine Spur von Dorota. Nicht im Selfkant und auch nicht in der Umgebung. Auch in den nahen Niederlanden hat die Polizei gesucht – ohne Erfolg. An diesem Punkt überlegt die Polizei, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, weiterzusuchen. Die Ermittler glauben weiter an ein Verbrechen. Aber ein Mord ohne Leiche? So etwas gibt es eigentlich nicht.

15. Dezember 2016: Die Polizei setzt die Suche doch fort. Zum Beispiel am 15. Dezember 2016 in Koningsbosch in den Niederlanden. Wieder ohne Ergebnis.

18. Januar 2017: Die Ermittlungen im Fall „Dorota“ bleiben laut Staatsanwaltschaft Aachen ohne neue Erkenntnisse. Weitere Suchaktionen plant die Polizei zu diesem Zeitpunkt vorerst nicht.

15. Mai 2017: Eine Gruppe von Leuten aus dem Raum Heinsberg, in der viele wie Dorota polnische Wurzeln haben, will Geld sammeln, damit die Suche weitergehen kann. Deshalb veranstalten sie eine Charity-Feier in einem Club in Heinsberg. Ein Privatdetektiv und mehrere Hellseher sind zu diesem Zeitpunkt schon mit dem Fall befasst.

Immer neue Suchaktionen: Auch Patrick De Cock setzt seine Suchhunde ein, um eine Spur zu Dorota zu finden. Foto: MHA/Daniel Gerhards

21. Oktober 2017: Die Suche nach Dorota geht weiter. Diesmal kommen private Spürnasen aus Belgien in den Selfkant. Patrick De Cock und Michele Carbone betreiben die Such- und Rettungshundevereinigung „Luky“ und haben ihre Tiere darauf abrichtet, Menschen zu finden: tot oder lebendig. Sie suchen in Süsterseel und auf einem halbverfallenen Gehöft in Geilenkirchen. Aber sie finden Dorota nicht. Dorotas Zwillingsschwester Agata beobachtet die Suche an diesem Tag. Sie hat immer wieder Tränen in den Augen.

Im Jahr 2018: Keine neuen Hinweise, keine neuen Ermittlungsansätze, keine Spur von Dorota. Der Fall „Dorota“ gilt mittlerweile als „Cold Case“, er taucht immer wieder in der Liste von ungeklärten Kriminalfällen auf. Aber klar ist auch: Mord verjährt nicht. Sobald es eine neue Spur gibt, muss die Mordkommission ihr nachgehen.

Fast sieben Jahren nach ihrem Verschwinden hat die Polizei am Dienstag den mutmaßlichen Mörder von Dorota G. in diesem Reihenhaus festgenommen. Foto: Nicola Gottfroh

Im Jahr 2022: Die Polizei muss wieder eine Spur im Fall Dorota haben. Wie die aussieht, ist vollkommen unklar. Aber in den Fall, der lange vor allem Rätsel aufgibt, scheint Bewegung zu kommen. Welchen Ansatz die Polizei verfolgt, bleibt aber zunächst vollkommen unklar.