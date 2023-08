Ehrung beim Schlemmermarkt : Der Meister der Schlemmerente

Der Goldschmied Roland Simons führt die letzten Feinarbeiten an der „Schlemmerente 2023“ durch, die am Donnerstag auf dem Wassenberger Schlemmermarkt dem diesjährigen Preisträger Frank Rosin verliehen wird. Foto: Dettmar Fischer

Wegberg Der Wegberger Goldschmied Roland Simons gestaltet jedes Jahr den Preis. Dabei muss er die Trophäe für jeden Preisträger individuell gestalten. Da kamen schon mal kreative Ergebnisse zustande.

Bei der Gestaltung der diesjährigen Schlemmerente musste Goldschmied Roland Simons schon ein wenig überlegen, wie er den Preisträger Frank Rosin ins rechte Licht setzen konnte. Dem Wegberger Goldschmiedemeister fällt alljährlich die Aufgabe zu, die Trophäe, die dem jeweiligen Preisträger zur Eröffnung des Schlemmermarktes feierlich vor großem Publikum auf dem Wassenberger Roßtorplatz überreicht wird, so in Szene zu setzen, dass sich der Geehrte persönlich angesprochen fühlt.

Die Ente selber, in feinster Goldrahmung, eingebettet in ein mehrschichtiges Passepartout, ist Tradition. Sie wird nach einer von Roland Simons in Wachs modellierten Urform in Silber gegossen und anschließend von einer auf Galvanisierung spezialisierten Firma in Pforzheim mit Weiß- und Gelbgold beschichtet. So kann das Silber nicht anlaufen und muss nicht regelmäßig poliert werden, wenn es beispielsweise im Restaurant von Preisträger Alfons Schuhbeck neben dessen anderen Auszeichnungen eine Wand schmückt.