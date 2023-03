Zensus 2022 : Der Kreis Heinsberg hat viele Bürger erreicht

Dass die Interviews im Rahmen des Zensus so positiv verliefen, sei insbesondere der Kooperationsbereitschaft der Bürger im Kreis anzurechnen, betont Landrat Stephan Pusch. Foto: dpa/Daniel Karmann

Kreis Heinsberg Im Kreis Heinsberg haben die Interviewer mehr Bürger erreicht als in anderen Kreisen. Wie viele es waren und warum es dennoch Probleme gab.

Ein erstes Fazit zur Umsetzung des Zensus 2022 im Kreis Heinsberg fällt positiv aus. Das teilte Landrat Stephan Pusch in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses mit.

Beim Zensus wurden neben der Bevölkerungszahl auch so genannte sozio-demografische Daten, wie Bildung, Erwerbstätigkeit, Größe des Haushalts oder Migrationshintergrund, erhoben. Im Nachgang wurde ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten, zudem soll mit Hilfe dieser Daten aufgeschlüsselt werden, ob das Land mehr Schulen braucht, ob es ausreichend Wohnraum gibt und wo der Staat investieren muss. Auch in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften, wie Seniorenheimen oder Flüchtlingsunterbringungen im Kreis, wurden zur Ermittlung der Bevölkerungszahl zu allen Bewohnerinnen und Bewohnern Angaben erhoben.

Die Haushalte, die befragt wurden, wurden bei einer Zufallsstichprobe durch das Statistische Bundesamt gezogen und der Erhebungsstelle des Kreises, die im Bildungshaus Oberbruch eingerichtet wurde, mitgeteilt.

Insgesamt 95 Prozent aller ausgewählten Haushalte konnten von den Interviewenden befragt werden, teilte Landrat Stephan Pusch mit. Im Landkreis Heinsberg wurden somit 6.093 Haushalte befragt. „Diese Quote ist im Vergleich zu den umliegenden Erhebungsstellen ein sehr gutes Erhebungsergebnis“, betonte Pusch. Der Kreis war zuvor in 200 Erhebungsbezirke aufgeteilt worden, in denen durch überwiegend kreiseigene und kommunale Bedienstete die stichprobenartig ausgewählten Wohnanschriften und rund 180 Sonderbereiche, zu denen etwa Altenheime oder Wohngruppen für Kinder und Jugendliche zählen, zwischen dem 15. Mai und 31. Juli aufgesucht und befragt worden waren.

Während die Interviews positiv verliefen, was insbesondere der Kooperationsbereitschaft der Bürger im Kreis anzurechnen sei, machte die Software allerdings Probleme, die sich auf die Arbeiten der Erhebungsstelle negativ auswirkten. „Das System wies bei der Erfassungs- und Auswertungsarbeit Mängel auf“, sagte Pusch. Davon sei vor allem das Erinnerungs- und Mahnwesen betroffen gewesen, sodass beispielsweise säumige Auskunftspflichtige nicht zuverlässig an ihre Auskunftspflicht erinnert werden konnten. „Darauf hat der Kreis das Innenministerium und das Statistische Landesamt auch mehrfach hingewiesen“, so Pusch. Entsprechend lange dauerte dann auch die Erhebung.