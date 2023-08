Viel zu hohe Werte : Der Kreis Heinsberg hat ein Problem mit seinem Wasser

Wie gut ist das Brunnenwasser im Kreis Heinsberg? Experte Harald Gülzow nimmt die Proben unter die Lupe. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Heinsberg Die Umweltschutzorganisation VSR-Gewässerschutz hat bei beinahe jeder zweiten Brunnenwasserprobe erhöhte Nitratkonzentrationen festgestellt. Das sei das Hauptproblem im Kreis Heinsberg. Sorge bereiten aber auch die krebserregenden PFAS.

Das Brunnenwasser ist im Kreis Heinsberg an vielen Stellen problembehaftet. Seit der Kreis Anwohnern in Niederbusch und Stahe verbietet, Brunnenwasser zu nutzen, sorgen sich die Menschen, die einen Brunnen im Garten haben, noch mehr als zuvor. Dabei war das Grundwasser auch ohne die PFAS, die in Gangelt Probleme bereiten, schon belastet. Das Hauptproblem ist dabei die Nitratkonzentration, sagt Harald Gülzow von der Umweltschutzorganisation VSR-Gewässerschutz.

Am Dienstag ist der VSR-Gewässerschutz mit seinem Labormobil auf den Marktplatz in Heinsberg gerollt. Vor dem Mobil steht ein Aufsteller mit einer Karte aller Kreise in NRW. Und der Kreis Heinsberg ist darauf tiefrot. Fast 50 Prozent aller Proben liegen hier über dem Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Brunnenwasser. Der Kreis Heinsberg bildet damit die unrühmliche Spitze in Nordrhein-Westfalen.

Weil die Menschen im Kreis Heinsberg offensichtlich um die Probleme wissen, ist die Schlange am Labormobil in Heinsberg auch lang. Viele Menschen wollen ihr Brunnenwasser untersuchen lassen. Auch Manfred Brinkmann aus Effeld hat etwas Wasser abgefüllt. Ihm geht es vor allem um das Nitrat. Brinkmann habe das Wasser schon einmal vor drei Jahren untersuchen lassen. Damals lag die Nitratkonzentration bei gut 150 Milligramm pro Liter, kürzlich ergab eine Probe mehr als 280 Milligramm pro Liter. Das ist fast sechsmal so viel wie der Grenzwert von 50 Milligramm.

Und Brinkmann ist sich sicher, woher die hohen Werte kommen: Die Landwirte düngten die Felder um Effeld herum sehr stark. Mal komme die Gülle von den Bauern, die den Acker bewirtschaften, mal aus den Niederlanden. Auf jeden Fall sei es viel zu viel. Brinkmann habe auch schon bei der Landwirtschaftskammer angerufen und das moniert. Geändert habe sich aber nichts. Und oft werde die Gülle auch abends ausgebracht, wenn man bei der Landwirtschaftskammer sowieso niemanden mehr ans Telefon bekomme.

Man lebe in Effeld naturnah, am Rande eines Naturschutzgebiets und dann sehe man, wie die Natur kaputtgemacht werde. Das ärgert Brinkmann. „Wir verstehen ja, dass die Landwirte auch unter Druck stehen“, sagt Brinkmann, „aber wenn man sich so selbst vergiftet …“ Er schüttelt den Kopf. Sein Gemüse gieße er mit dem Brunnenwasser jedenfalls nicht. Dafür nutze er Regenwasser aus seiner Zisterne. Das Brunnenwasser tauge nur zur Rasenbewässerung.

Andrang am Labormobil des VSR-Gewässerschutzes: Viele Heinsberger wollen ihr Brunnenwasser untersuchen lassen. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Experte Gülzow hat Verständnis für Brinkmanns Ärger. Es gebe ja Düngerichtlinien, aber wenn man sehe, welche Güllemengen ausgebracht würden, passe das nicht zusammen. „Zuständig ist die Landwirtschaftskammer, aber die hat kein Personal, um sich die Unterlagen anzuschauen und die Landwirte zu beraten“, sagt Gülzow. Wenn sich an dieser Konstellation nichts ändert, bleibt ihm nicht viel mehr als die Hoffnung, dass verschärfte politische Vorgaben und Verordnungen irgendwann doch einmal Früchte tragen.

Neben der Frage nach dem Nitratgehalt können die Wasserexperten vom VSR-Gewässerschutz das Brunnenwasser auch auf Bakterien und Keime, also die Hygiene, untersuchen. Auch pH-Wert, Eisengehalt und Konzentrationen von Phosphat oder Mangan können sie nachweisen. Alles eine Frage des Preises. Die kleinste Untersuchung kostet 12 Euro und dauert nur ein paar Stunden, mittelgroße Untersuchungen kosten 39 Euro, wobei das Ergebnis zwei Wochen später per Post kommt. Und die Frage nach den PFAS ist nur in einer großen Untersuchung auf 13 unterschiedliche Stoffe zu beantworten. Kostenpunkt 180 Euro.

Wegen der vergleichsweise hohen Kosten hat der VSR-Gewässerschutz auch erst drei Wasserproben aus dem Kreis Heinsberg auf PFAS untersucht. In einer Probe aus Klinkum konnten die potenziell krebserregenden Stoffe nachgewiesen werden. Proben aus Wegberg und Waldfeucht waren jedoch negativ.

In den Gangelter Ortsteilen Stahe und Niederbusch waren die gefährlichen PFAS im Grundwasser nachgewiesen worden. Sie stammen nach Erkenntnissen des Kreises von der Nato Air Base Geilenkirchen in Teveren. Dort war mit PFAS verunreinigter Feuerlöschschaum eingesetzt worden, der für die hohen PFAS-Konzentrationen verantwortlich ist. In der Folge wurden auch auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Wegberg-Wildenrath erhöhte PFAS-Konzentrationen gemessen.