Steine- und Molotowcocktails geworfen : Der erste Strafprozess nach der Lützerath-Räumung beginnt

Polizeieinsatz in Lützerath: Nach einer chaotischen Phase zu Beginn hatte die Polizei die Lage schnell beruhigt. Trotzdem flogen Steine und Molotowcocktails auf die Polizisten. Einer der mutmaßlichen Werfer steht nun vor Gericht. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Erkelenz/Mönchengladbach Ein Klimaaktivist aus der Schweiz soll bei der Räumung von Lützerath mit einem Pflasterstein auf die Polizei geworfen – und getroffen haben. Die Liste der Vorwürfe gegen ihn ist lang. Jetzt steht er vor Gericht.

Es war der erste Tag der Räumung von Lützerath. In dem Ort hatten sich Hunderte Klimaaktivisten verbarrikadiert, um den Ort zu verteidigen. Sie sollten an diesem Tag von der Polizei überrannt werden. Aber das war noch nicht so klar, als der Klimaaktivist Sebastian M. die Beamten angegriffen und einen Polizisten verletzt haben soll. M., der aus der Schweiz kommt, steht in diesem Monat in Mönchengladbach vor Gericht. Er ist der erste Klimaaktivist, dem nach der Lützerath-Räumung der Prozess gemacht wird.

Dass die lange angekündigte Räumung von Lützerath an diesem unfreundlichen Mittwoch, dem 11. Januar dieses Jahres, starten würde, war ziemlich klar. Die Polizei hatte rund um das Dorf Stellung bezogen. Die Aktivisten hatten sich ebenfalls darauf vorbereitet, die Einsatzhundertschaften zu stoppen. Sebastian M. soll an diesem Tag aus einer Gruppe von mindestens 50 Aktivisten heraus mit einem Pflasterstein auf die Polizisten geworfen haben. Und M., Jahrgang 1999, soll auch einen Polizisten, der rund 15 Meter von ihm entfernt stand, am Bauch getroffen haben. „Der Polizeibeamte soll verletzt worden sein. Trotz Schutzausrüstung“, sagt Sven Barbian, Pressesprecher des Landgerichts Mönchengladbach.

Die Polizei rückte trotz des Bewurfs weiter vor. Die Aktivisten zogen sich vom Tagebauvorfeld in das Dorf zurück. Der nun angeklagte Sebastian M. soll dann einen Molotowcocktail auf die Polizisten geworfen haben. Er habe die Einsatzkräfte nur knapp verfehlt. Der Molotowcocktail soll etwa drei Meter neben den Polizisten aufgeschlagen sein, sagt Barbian.

Der erste Tag der Lützerath-Räumung war zu Beginn chaotisch. Die Polizei rückte von allen Seiten in das Dorf vor. Es kam zu Rangeleien, es flogen Steine, Molotowcocktails und Feuerwerkskörper in Richtung der vorrückenden Hundertschaften. Einige Momente lang prasselten die Steine nur so auf die Polizeischilde. Aber die Übermacht der Polizei war doch gewaltig. Die Beamten brachten das Dorf schnell unter Kontrolle und beruhigten die Lage relativ rasch. Am Ende dieses Tages sprach die Polizei Aachen von einem überwiegend friedlichen Verlauf des Tages. Das ist unter dem Strich sicher richtig, aber es gab eben auch das harte Aufeinanderstoßen von gewaltbereiten Aktivisten und vorrückender Polizei.

Lützerath ist der letzte Ortsteil von Erkelenz, der im Tagebau Garzweiler verschwindet. Die Grünen-Minister Robert Habeck und Mona Neubauer hatten mit RWE vereinbart, dass der Energiekonzern die Kohle unter dem Dorf abbaggern darf – im Gegenzug sollte der Kohleausstieg vorgezogen werden. Weil sich Hunderte von Klimaaktivisten jedoch weigerten, den Ort zu verlassen, hatte Landrat Stephan Pusch (CDU) im Dezember des vergangenen Jahres eine Allgemeinverfügung erlassen, die Lützerath zur verbotenen Zone erklärte. Sozusagen ein allgemeingültiger Platzverweis. Damit setzte er die Polizei zur Räumung des Ortes in Gang.

Für Sebastian M. war das Kapitel Lützerath nach diesem ersten Räumungstag beendet. Er sei vor Ort von der Polizei festgenommen worden, sagt Barbian. Danach habe er mehr als einen Monat in Untersuchungshaft gesessen, bevor er gegen Zahlung einer Kaution und mit Meldeauflage wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Ab dem 19. April muss er sich nun vor dem Amtsgericht Mönchengladbach verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und einen Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Letzteres wegen des Molotowcocktails, wie Barbian sagt.

Pflastersteine liegen zum Abwurf bereit: Aktivisten hatten vor der Räumung Steinedepots angelegt. Ein Teil davon flog auf die Polizisten. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Bei der Verhandlung in Mönchengladbach handelt es sich nach Gerichtsangaben um das erste Strafverfahren nach der Räumung von Lützerath. Das ist ein relativ zeitiger Beginn der strafrechtlichen Aufarbeitung, die nun, nur drei Monate nach der Räumung, beginnt.

Am Ende hatte die Polizei Lützerath nach nur fünf Tagen geräumt. Die Räumung in dem Dorf verlief in der Tat in weiten Teilen friedlich. Die Steinwürfe, wie sie Sebastian M. vorgeworfen werden, haben stattgefunden, wenn man sich das große Bild anschaut, waren sie jedoch eher eine Randerscheinung. Heikler war der Polizeieinsatz bei einer Großdemonstration gegen den Abriss von Lützerath, bei der Tausende von Aktivisten auf Lützerath zustürmten, Polizeiketten durchbrachen und später mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfern von der Polizei gestoppt wurden.