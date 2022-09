Schüsse in Hückelhoven : Der Angeklagte schweigt, das Handy redet

Zwei Patronenhülsen fanden die Ermittler vor dem Grünglascontainer an der Provinzialstraße in Doveren. Wo ist die dritte? Foto: MHA/Mirja Ibsen

Mönchengladbach/Hückelhoven Drei Schüsse trafen am 23. Februar ein Auto in Hückelhoven-Doveren. Zwei Männer stehen deshalb derzeit vor dem Landgericht Mönchengladbach. Die Ermittler haben zahlreiche Beweise gesammelt.

Am vierten Prozesstag ging es vor dem Landgericht in Mönchengladbach nicht mehr um den Charakter des Mannes, der am 23. Februar dieses Jahres auf das Autos seines ehemaligen Arbeitskollegen geschossen haben soll, es ging auch nicht um das Motiv, warum er sich für seine vermeintliche Rachetat ausgerechnet den unauffälligen Schichtleiter des Betriebes ausgesucht haben soll, dieser Tag galt den Fakten.

Die Indizien spielen in diesem Prozess eine große Rolle, weil der Hauptbeschuldigte alle Vorwürfe abstreitet und behauptet, dass er zum Tatzeitpunkt zu Hause auf seinem Sofa gelegen beziehungsweise auf seiner Terrasse geraucht habe, was seine Familie bestätigt.

Wäre da nicht sein jüngerer Freund und Kollege, der jetzt ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, der ihn schwer belastet und behauptet, er hätte gemeinsam mit ihm die Waffe besorgt, ihn zum Tatort gefahren und später die Schüsse gehört.

Der eine redet, der andere nicht, deshalb ist das Gericht umso mehr auf Beweise angewiesen. Helmut redet auch nicht, er bellt und jault höchstens, vor allem dann, wenn er seinen Job als Sprengstoffspürhund macht. Zweimal hat er erschnüffelt, worauf er trainiert ist, nämlich die Spuren von Explosivem: am Schlüsselbund des Autos des Angeklagten und in der Mittelkonsole des Wagens, die dritte Patronenhülse, die es gegeben haben muss, weil drei Schüsse fielen, hat er am Tatort aber nicht mehr erschnuppern können.

Tatsächlich war der Tatort, eine Bushaltestelle in Hückelhoven-Doveren, für die Ermittler nicht sehr erhellend. Trotz gründlicher Spurensuche, Vermessung und verschiedener grafischer Modelle, die Hülsenlage und Einschusswinkel berücksichtigten, konnte nicht genau festgestellt werden, wo der Schütze gestanden hat, ob er lag, kniete oder sich bewegte, und ob sich auch das Auto bewegte. Rückschlüsse auf den Täter waren so nicht möglich.

Gesprächiger war da das iPhone 12 des Hauptbeschuldigten, denn im Bestreben, immer anwenderfreundlicher zu werden, speichert Apple viele Daten über Standorte, die Bewegung und Routinen des Nutzers, die Ermittler mit den geeigneten Programmen lesen können. Da nützte es nichts, dass der Hauptbeschuldigte dem Mitangeklagten schrieb „Lösch alles“: Fragmente blieben. Sprachnachrichten konnten zwar nicht wiederhergestellt werden, dafür aber geschriebene Worte – wenn auch nicht in einem sinnvollen Satzkonstrukt – und wenn auch die fehlten, dann blieb eine Spur, dass die Handys miteinander Kontakt hatten.

Zum Tatzeitpunkt schwieg das Handy des Hauptangeklagten, es gab keine Nachricht, keinen Anruf, schlicht überhaupt keinen Datenverkehr, fast so, als wäre es gar nicht genutzt worden, und es befand sich eindeutig im Haus des Hauptangeklagten. Vor und nach dem Tatzeitraum sendete das iPhone aber wieder Signale. Auch am Tag, als die Waffe gekauft wurde, war das Handy des Hauptangeklagten für einige Stunden recht schweigsam.

Gefunden haben die Ermittler auf den Handys der Angeklagten und seines vermutlichen Mittäters Fotos von Waffen. Auf einem Screenshot fand sich auch das Bild einer Waffe, mit der solche Patronen verschossen werden können, wie sie am Tatort gefunden wurden. Auch die akribische Haushaltskassenführung im Haus des Mitangeklagten könnte zur Überführung des Täters führen, denn das Bild einer Quittung eines Lebensmittelhandels, geknipst am Ort und Tag des Waffenkaufes, das dieser seiner Frau schickte, wurde ebenfalls als Beweis angeführt. Im Hintergrund ist nämlich das Stoffmuster eines Autositzes zu erkennen, wie sie auch im Auto des Angeklagten eingebaut sind.

Seitenweise wurden Funkzellendaten verlesen, Verbindungsnachweise aufgeführt, fehlende Waffenbesitzscheinkarten angeführt und bruchstückhafte Chats zitiert und übersetzt.