Citybeach Heinsberg : Dem Sandkasten folgt ein Strand zum Chillen

Zwar ohne Meer im Hintergrund, dafür aber mit Palmen und viel Sand soll der erste Citybeach am letzten Ferienwochenende noch einmal Urlaubsstimmung nach Heinsberg bringen. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Heinsberg Sandstrand unter echten Palmen, chillen im Strandkorb oder im Liegestuhl, das bietet Heinsbergs erster Citybeach bei freiem Eintritt vom 3. bis 6. August.

Sand und Strand scheinen die Themen für den Heinsberger Marktplatz in diesem Sommer zu sein. Nachdem das eine regionale Geldinstitut einen großen Sandkasten für die Kinder mitten auf dem Platz errichtet hat, will das andere jetzt mit noch mehr Sand für sommerliche Partystimmung sorgen: „Wir wollen allen, die daheim geblieben sind oder am letzten Ferienwochenende schon wieder zurück sind, ihr Urlaubsfeeling verlängern“, erklärt Thomas Back, Pressesprecher der Volksbank, bei der Präsentation des gemeinsam mit der Agentur von Oliver Laven durchgeführten Projekts. „Das soll für alle ein schöner Abschluss der Ferien werden, sagt Back und fügt gleich hinzu: „Wenn es den Heinsbergern und denen, die dafür nach Heinsberg kommen, gut gefällt, wollen wir das zur regelmäßigen Veranstaltung machen.“