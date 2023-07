Lesesommer 2023 : Das sind die Tipps unserer Buchhändler

Für jeden Geschmack etwas dabei: Gesellschaftsroman, Jugendbuch mit Liebesgeschichte, Krimi und ein Familienepos. Foto: MHA/Simone Thelen

Kreis Heinsberg Lassen Sie unbedingt Platz in Ihrem Koffer. Dann können Sie noch eines der folgenden Bücher einpacken. Für jeden Geschmack etwas dabei: Gesellschaftsroman, Jugendbuch mit Liebesgeschichte, Krimi und ein Familienepos.

Was darf im Koffer auf keinen Fall fehlen? Ein gutes Buch! Ob am Strand oder Pool, auf der Alm nach einer langen Wanderung oder zur Erholung nach der Stadtrundfahrt – für die meisten gehört eine gute Lektüre zu einem gelungenen Urlaub einfach dazu. Die gute Nachricht: Auch für Daheimgebliebene ist ein spannender Roman eine perfekte Alternative zur Fahrt in die Ferien. Mit dem richtigen Lesestoff lässt es sich auch auf dem heimischen Balkon oder im Garten so richtig gut entspannen. Wer noch nicht das passende Buch für den Sommer 2023 gefunden hat, findet Rat bei den Buchhändlerinnen und Buchhändlern im Kreis Heinsberg. Wir haben sie nach ihren Geheimtipps gefragt – entstanden ist eine bunte Mischung für die kommenden Ferientage.

Dirk Lengersdorf, der Filialleiter der Mayerschen Buchhandlung in Heinsberg, empfiehlt „Hard Land“ von Benedict Wells:

Dirk Lengersdorf, Filialleiter der Mayerschen Buchhandlung in Heinsberg. Foto: Lengersdorf

Hard Land kann ich jedem als Sommerlektüre wärmstens empfehlen. Im handlichen Taschenbuchformat passt es außerdem prima in jede Reisetasche.

Benedict Wells hat schon mit einigen Büchern bewiesen, dass er – trotz seines jungen Alters von 39 Jahren – ein Talent hat, in einer authentischen Sprache und dennoch literarisch über große Gefühle zu schreiben. Hard Land ist ein wahnsinnig schöner Sommerroman und gleichzeitig ein Bildungsroman! Obwohl der junge Held mit dem Tod seiner Mutter konfrontiert wird, verbringt er den Sommer seines Lebens in den 80er Jahren in Amerika. Bei einem Ferienjob in einem alten Kino findet der schüchterne Junge Freunde, Anerkennung, Mut, seine große Liebe, seine Leidenschaft zum Kinde…, und er wird irgendwie erwachsen.

Dieser Roman ist für junge Leser inspirierend und für Leser mittleren Alters sehr rührend. Für mich fühlte er sich an wie eine mögliche Reise in die eigene Jugend.

Hard Land von Benedict Wells. Cover: Diogenes Foto: Verlag

Benedict Wells: Hard Land:, ISBN: 9783257246742, Verlag: Diogenes, Preis: 14,00 €

Michelle Gellert ist Auszubildende in der Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg. Die 30-jährige begeisterte Leserin empfiehlt: „Fire Keepers´s Daughter“ von Angeline Boulley:

Michele Gellert, Auszubildende in der Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg. Foto: Verlag

Dieses Buch war eines meiner Jahreshighlights im vergangenen Jahr, hat aber auf jeden Fall zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, auch, wenn es unter anderem auf der Liste für den Deutschen Jugendliteraturpreis steht. Die Autorin Angeline Boulley ist Nativ American und registriertes Mitglied des nordamerikanischen indigenen Chippewa-Stammes aus Sault Ste. Marie:

Die 18-jährige Daunis lebt mit ihrer Familie im Ojibwe-Reservat. Sie kämpft, wie so viele junge Menschen, mit dem Gefühl, nicht richtig zu sein, nicht zu wissen, was sie mit ihrer Zukunft anfangen soll und dem Gefühl, in einer Gemeinschaft nicht angenommen zu werden. Daunis ist halb weiß, halb Nativ American. Einerseits ist ihre Leidenschaft die Biologie und die Chemie, andererseits lebt und liebt sie die Traditionen ihrer Kultur. Ihr einziger Lichtblick in all dem Chaos ist der charmante neue Eishockeyspieler Jamie. Gerade als die beiden sich etwas näher kennenlernen, geschieht ein Mord auf einer Party und Daunis wird Zeugin.

Kurzerhand wird sie vom FBI rekrutiert und soll undercover in ihrer eigenen Gemeinschaft ermitteln. Diese Entscheidung wird ihre Welt vollkommen auseinanderreißen.

Dieses Buch ist ein absolutes Muss für alle, die Lust haben auf einen spannenden Roman. Im Vordergrund stehen die Ermittlungen und der Kriminalfall. Die Liebesgeschichte ist ein kleiner Bonus, der sich am Rande abspielt. Es ist so leicht, mit Daunis in den Ojibwe Stamm abzutauchen und mit ihr gemeinsam die Rituale und Traditionen kennenzulernen. Ihre Liebe zu ihrer Gemeinschaft und die Leidenschaft, mit der sie versucht, den Fall zu lösen, machen dieses Buch so besonders. Einmal in der Geschichte angekommen, kommt man so schnell nicht mehr raus. Die Seiten fliegen nur so durch die Finger.

Fire Keeper´s Daughter von Angeline Boulley. Cover: Verlag cbj Foto: Verlag

Angeline Boulley, Fire Keepers´s Daughter, ISBN: 978-3-570-16601-7, cbj-Verlag, 20,00 €

Janine Jansen, Buchhändlerin bei Lyne von de Berg in Geilenkirchen, empfiehlt „Bis alle Schuld beglichen“ von Alexander Hartung:

Janine Jansen, Buchhändlerin bei Lyne van de Berg in Geilenkirchen. Foto: Verlag

Eine meiner Lieblingsreihen ist die Jan Tommen Reihe von Alexander Hartung. Der erste Band „Bis alle Schuld beglichen“ erschien 2013, er ist – wie auch die Folgebände – ein ungewöhnlicher Thriller mit skurrilen Protagonisten.

An einem Sonntagmorgen wird Jan Tommen von seinen Kollegen der Berliner Mordkommission aus dem Bett geklingelt. Er steht unter dringendem Tatverdacht, Richter Georg Holoch getötet zu haben, der ihn vor Jahren wegen Körperverletzung im Dienst verurteilte. Jan hat keine Erinnerungen an den Vorabend. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als aus der U-Haft zu fliehen und abzutauchen, um auf eigene Faust nach dem wahren Täter zu suchen. Seine Freunde, Geldeintreiber Chandu, die Forensikerin Zoe und der Computerfreak Max, stehen ihm bei.

Die Story ist rasant und skurril, hat einen spannenden Plot und der Humor treibt einem oft Tränen in die Augen. Hartungs Schreibstil ist sehr flüssig, spannend und regt zum Schmunzeln an. Ich persönlich konnte die Bücher nie aus der Hand legen und bin gespannt, wie es in Band 10 (erscheint im September) weitergeht.

Bis alle Schuld beglichen von Alexander Hartung. Cover: Edition M Foto: Verlag

Alexander Hartung, Bis alle Schuld beglichen, ISBN 978-2-496-70459-4, Verlag Edition M, 9,99 €

Doris Overath, Mitarbeiterin der Buchhandlung Kirch in Wegberg, empfiehlt „Die Rückkehr der Kraniche“ von Romy Fölck:

Doris Overath, Mitarbeiterin der Buchhandlung Kirch in Wegberg. Foto: privat

„Die Rückkehr der Kraniche“ ist ein Familienroman aus Norddeutschland: Ein altes Haus inmitten der Elbmarsch, die Kraft der Natur und drei Frauengenerationen, die nach Jahren dort wieder zusammenkommen. Das Buch beinhaltet mehrere Themen rund um das Familienleben. Hierzu zählen neben dem Älterwerden und dem Pflichtgefühl auch die Beziehung zwischen Mutter und Töchtern sowie der Töchter untereinander.

Die Vogelwartin Grete lebt in der Elbmarsch und kümmert sich dort liebevoll um ihre Mutter Wilhelmine. Zum 50.Geburtstag möchte sich Grete einen beruflichen Traum erfüllen, doch dann stürzt ihre Mutter und ist zunehmend auf Hilfe angewiesen. Gretes Tochter und ihre Schwester Freya reisen an, um sie zu unterstützen aber das eher distanzierte Verhältnis zueinander erfordert viel Gesprächsbereitschaft und Feingefühl. Grete schweigt bis heute beharrlich darüber, wer der Vater ihrer Tochter ist. Und auch Wilhelmine wahrt noch ein Geheimnis und muss bald entscheiden, ob sie es mit ins Grab nehmen möchte. Werden die Frauen es schaffen, aufeinander zuzugehen?

Besonders gut hat mir an diesem Buch gefallen, dass es sich hier um eine Geschichte handelt , wie sie durchaus im realen Leben passieren kann. Es liest sich sehr gut, und am liebsten möchte man es nicht aus der Hand legen ,weil man sich auch selbst vielleicht in der ein oder anderen Situation wiederfindet.

Die Rückkehr der Kraniche von Jomy Fölck. Cover: Rowohlt-Verlag. Foto: Verlag